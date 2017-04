publié le 01/04/2017 à 22:55

Paris avait fort à faire, et l'a bien fait. Contre la deuxième meilleure attaque d'Europe, les Parisiens se devaient de faire mentir les pronostics en battant leur grand rival de la saison, l'AS Monaco, sur la pelouse du Parc Olympique lyonnais.



En mettant très tôt le pied sur le ballon grâce à l'activité incessante de leur milieu de terrain revisité (Rabiot-Motta-Verratti) et à la fougue de leur infernal trio d'attaque (Di Maria-Cavani-Draxler), les hommes d'Unaï Emery ont rapidement étouffé leurs adversaires du soir, à l'image de l'ouverture du score précoce du jeune prodige allemand, Julian Draxler (1-0, 4e).

Apparemment révolté par ce but d'une violente efficacité, les Monégasques semblaient prêts à se rebiffer mais étaient rapidement rappelés à l'ordre par Marco Verratti et ses compères du milieu parisien, efficaces à la récupération et à la relance en empêchant la construction du jeu rouge-et-blanc.

Redoutable Cavani

Toutefois, les joueurs de Leonardo Jardim, fidèles à leur récurrente explosivité de la saison, réussissaient à recoller au score par Thomas Lemar grâce à une passe en retrait de Sidibé. Le jeune attaquant du Rocher armait une superbe frappe qui finissait dans la lucarne d'un Kevin Trapp impuissant (1-1, 27e).



Les Parisiens restaient maîtres du jeu, sollicitant Danijel Subašic à plusieurs reprises, notamment par Cavani (36e), mais sans trouver la faille. C'est finalement en fin de première période que les rouge-et-bleu verraient leurs efforts récompensés. Après un contre initié par Aurier et poursuivi par Draxler, Angel Di Maria, bien trouvé par son coéquipier allemand, trompait le dernier rempart monégasque pour remettre les siens sur de bons rails (2-1, 44e).



Au retour des vestiaires, l'ASM affichait davantage d'allant, tentant de jouer plus haut sur le terrain. C'était sans compter sur la maîtrise des Parisiens et leur capacité à jouer les contres, à l'image de l'action parisienne récompensée par une magnifique reprise de volée d'Edinson Cavani (3-1, 55e).

Quatrième titre consécutif pour Paris

Fort de ses deux buts d'avance, Paris s'appliquait à bien défendre, puis à relancer proprement pour prendre leurs adversaires de vitesse. Di Maria s'offrait même l'opportunité d'aller défier le portier monégasque d'une frappe de l'extérieur du pied, bien repoussée par Subašic. Impeccable à la récupération comme en attaque, Cavani se chargeait d'inscrire la dernière banderille de son équipe via une magnifique frappe sous la barre du gardien de l'ASM, impuissant sur le coup (4-1, 90e).



Finalement, au terme d'une rencontre dominée de la tête et des épaules par un PSG revanchard après sa déroute à Barcelone, les hommes d'Unaï Emery glanent un quatrième titre de rang en Coupe de la Ligue et s'offrent la possibilité de faire douter leur rival du soir dans la course à la Ligue 1.