publié le 19/04/2017 à 22:41

Pour la quatrième fois de son histoire, l'AS Monaco sera dans le dernier carré de la Ligue des champions. Vainqueurs au match aller en Allemagne, dans un contexte très particulier après l'explosion d'une bombe visant le bus allemand, les Monégasques n'ont rien lâché pendant 90 minutes et se sont envolés pour les demi-finales aux côtés du Real Madrid, de l'Atlético de Madrid et de la Juventus Turin.



Impressionnants cette saison, l'AS Monaco a confirmé dans ce quart de finale retour. En seulement trois minutes, les coéquipiers de Radamel Falcao ont pris les devants grâce au désormais incontournable Kylian Mbappé. Après avoir marqué lors de la double confrontation contre Manchester City, le jeune attaquant de 18 ans a de nouveau frappé à l'aller et au retour contre le club allemand inscrivant ainsi son cinquième but sur la scène européenne. Une statistique qui fait de lui le septième meilleur buteur français en phase finale de la Ligue des champions. Encore plus fort, la nouvelle pépite du football français a inscrit 16 buts sur ses 16 dernières apparitions toutes compétitions confondues.



Un début de match parfait, concrétisé quelques minutes plus tard par un second but. Au terme d'un mouvement collectif initié par Kylian Mbappé et Thomas Lemar, Radamel Falcao, oublié par la défense allemande au second poteau, ne s'est pas fait prier pour doubler la mise d'une tête plongeante (2-0, 17e).

Un Borussia sur courant-alternatif

Un score conservé par les Monégasques jusqu'à la mi-temps alors que le Borussia Dortmund a manqué de réussite sur cette première période malgré une possession de balle largement en faveur des Allemands. Marco Reus (9e, 41e) et Pierre-Emerick Aubameyang (38e) se sont heurtés à Danijel Subasic alors que Nuri Sahin a vu son coup-franc s'écraser sur la barre (14e).



Mais l'espoir a vite refait surface au retour des vestiaires. Ousmane Dembélé, entré en jeu à la demi-heure de jeu, a parfaitement servi Marco Reus au premier poteau (2-1, 48e). La puissante frappe du capitaine allemand a relancé le Borussia Dortmund sans cependant renverser la situation alors que le BVB devait encore marqué à deux reprises pour espérer décrocher les prolongations.



Valère Germain tue le match

Une marche trop haute pour les Allemands. Car si les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang ont majoritairement possédé le cuir dans cette rencontre et poussé au retour des vestiaires pour rester en vie dans la compétition reine européenne, le collectif monégasque a pris le dessus, notamment grâce à un excellent Tiémoué Bakayoko en deuxième période.



Et malgré la pression allemand, les occasions franches sont bien rouges et blanches. Radamel Falcao a vu sa frappe piquée s'envoler au dessus de la transversale (65e), la frappe en force de Thomas Lemar a bien été captée par le gardien (75e) alors que Kylian Mbappé n'a pas réussi à reprendre un centre légèrement en retrait malgré une position favorable (79e).



La délivrance est intervenue deux minutes plus tard pour les hommes de Leonardo Jardim. Pour son tout premier ballon, Valère Germain n'a laissé aucune chance à Roman Bürki après 23 secondes passées sur le terrain (3-1, 81e). Le but de la qualification pour l'AS Monaco qui peut donc continuer à rêver dans cette Ligue des champions.