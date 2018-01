publié le 06/01/2018 à 07:24

C'est la cérémonie qui donne le ton de la saison des statuettes. Les Golden Globes seront diffusés dans la nuit de dimanche 7 à lundi 8 janvier aux États-Unis. L'année dernière, l'élection de Donald Trump était encore sur toutes les lèvres, donnant alors l'occasion à plusieurs actrices, dont Meryl Sreep, d'exprimer leur inquiétude concernant les promesses de campagne du candidat fraîchement élu.



Cette année, alors que Donald Trump s'écharpe au sujet de son bouton nucléaire avec Kim Jung Un, le dirigeant de la Corée du Nord, les projecteurs risquent de changer de cible et de s'attaquer directement au cinéma hollywoodien.

Après les révélations du New York Times et du New Yorker concernant les agissements du puissant producteur Harvey Weinstein à l'encontre des femmes croisant son chemin dans sa chambre d'hôtel, les têtes ne cessent de tomber dans l'industrie du divertissement américain (et ailleurs).

Kevin Spacey, Dustin Hoffman Brett Ratner, Louis C.K.ou encore Ed Westwick font face à de nombreuses accusations tandis que le climat actuel ravive d'anciennes polémiques concernant par exemple Woody Allen, Roman Polanski, Ben Affleck et son frère, Cassey Affleck ainsi que Matt Damon.



La 75ème cérémonie des Golden Globes accueillera un concentré de célébrités au mètre carré, dont des actrices ouvertement féministes et engagées pour l'égalité et la fin de l'omerta. Si nulle ne peut prédire ce qu'il va se passer, plusieurs indices nous font penser que la cérémonie devrait, quoi qu'il arrive, marquer tous les esprits. La preuve par quatre.

1. La loi du silence est (enfin) tombée

Depuis que les noms des agresseurs de l'industrie du cinéma tombent, les actrices, réalisatrices, scénaristes ou productrices ne cessent de s'exprimer sur les réseaux sociaux, lors de conférences de presse ou en interview.



Pour marquer le coup et médiatiser une fois de plus les travers de Hollywood, une trentaine d'actrices nommées ou invitées durant la cérémonie des Golden Globes (Meryl Streep et Jessica Chastain feront par exemple parti du cortège) ont décidé de se serrer les coudes et de toutes s'habiller en noir pour dénoncer les violences sexuelles dans leur métier.



Si l'actrice et activiste américaine Rose McGowan critique la démarche (elle la trouve "silencieuse"), cette technique se révélera efficace au moment du traditionnel tapis rouge.



Les femmes n'échappent jamais aux questions des journalistes présents sur place : on leur demande à tous les coups de décrire la robe ou le costume qu'elles portent plutôt que de les questionner sur le rôle qu'elles interprètent ou leurs projets professionnels à venir. Cette année, on aura enfin une bonne raison d'interroger les femmes sur leur tenue de soirée.

2. Des hommes sont entrés dans la bataille

Avec l'émergence des mouvements "Me Too" et "Balance Ton Porc", on a pu reprocher aux hommes leur silence face aux agressions quotidiennes que peuvent subir les femmes, leurs collègues ou leurs amies.



Les invités de la 75ème cérémonie des Golden Globes ont peut-être entendu ces critiques puisque plusieurs acteurs ont décidé de s'aligner avec le dresscode des femmes à Hollywood.



La styliste Ilaria Urbinati l'a confirmé dans un post Instagram : les acteurs dont elle s'occupe cette année (comme Dwayne Johnson) vont bien porter du noir eux aussi en geste de "solidarité (...) pour protester contre les inégalités aux Golden Globes". Une couleur qui, cependant, ne change pas des tonalités habituelles... au risque de passer inaperçue ?

3. La parité et la diversité manquent toujours à l'appel

Comme une polémique peut en cacher une autre, quand les hommes évoquent "les inégalités aux Golden Globes", il s'agit aussi de la liste complète des nominations. Cette dernière, dévoilée au début du mois de décembre, n'a pas échappé aux critiques, notamment concernant son manque de diversité et de parité.



Ainsi, l'absence de femmes dans la catégorie "meilleure réalisation" a suscité de vives réactions de la part des actrices, réalisatrices ou scénaristes du milieu : cinq hommes se disputeront le prix contre... zéro femme.



L'ensemble des nominations manque également cruellement de diversité. Dans cette même catégorie, seul Guillermo del Toro est issu d'une minorité. Pourtant, comme le soulignent les spécialistes du cinéma, des talents féminins ou afro-américains ne manquent pas dans les œuvres cinématographiques pouvant candidater aux prix des Golden Globes cette année. Avec Greta Gerwig et Dee Rees en tête de course.

4. La contre-attaque a déjà débuté

Il n'a fallu qu'une poignée de semaines (et une prise de conscience de l'ampleur du problème) pour que les femmes influentes de Hollywood réunissent leur force pour organiser leur défense.



Alors que 2018 avait à peine débuté, 300 d'entre elles ont lancé un projet intitulé "Time's Up" ("C'est fini"). Ce dernier disposera d'un fond destiné à financer un soutien légal pour les victimes de harcèlement sexuel au travail.



Plusieurs de ces femmes seront présentes pendant la cérémonie, dont encore et toujours Meryl Streep. L'actrice est connue pour ne pas avoir sa langue dans sa poche quand il s'agit de parler d'injustices et d'inégalités.



L'année dernière elle avait pris la parole contre la politique anti-immigration de Donald Trump. En 2018, l'entendrons-nous argumenter à propos de Harvey Weinstein, l'homme dont elle ignorait son penchant pour les agressions envers les jeunes femmes ?