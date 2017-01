Avec un casting cinq étoiles (Nicole Kidman, John Travolta, Ryan Gosling...) et vue des millions de fois en quelques jours, la vidéo est truffée de références cachées à des personnages de films et de séries.

> Quelles stars apparaissent dans la vidéo d'ouverture des Golden Globes ? Crédit Image : Capture d'écran Crédit Média : RTLnet

par Camille Kaelblen publié le 10/01/2017 à 18:33

Paillettes, casting de rêve et humour déjanté : l'ouverture des Golden Globes 2017 est la vidéo phénomène du moment. En seulement deux jours, l'éblouissante séquence de cinq minutes a été vue plus de 3,4 millions de fois sur YouTube.



Orchestrée par l'animateur et humoriste américain Jimmy Fallon, cette ode à la magie d'Hollywood mélange les références aux films et séries qui ont marqué l'année, avec un second degré qui ne laisse pas indifférent. Sur les mélodies de La La Land, la sublime comédie musicale de Damien Chazelle, les stars Nicole Kidman, Ryan Gosling, Amy Adams ou encore Justin Timberlake se déhanchent et assurent le show.



Si les limousines et les palmiers rappellent l'âge d'or hollywoodien, l'humour au second degré et les références cachées sont, eux, bien inscrits dans notre époque. Comme en témoigne ce rap improvisé par les jeunes acteurs de Stranger Things, ou la scène parodique du piano, inspirée de Hot Shots. À Hollywood, on ne fait pas les choses à moitié.