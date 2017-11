publié le 10/11/2017 à 10:51

L'onde de choc Weinstein n'en finit plus de se propager. Après les accusations portées à l'encontre du célèbre producteur de cinéma américain, de nombreux acteurs hollywoodiens sont dans l’œil du cyclone, comme Kevin Spacey, ou encore Ed Westwick. Depuis jeudi 9 novembre, c'est au tour de l'humoriste Louis C.K. d'être visé par plusieurs témoignages accablants.



Dans un article du New York Times, celui qui est aussi acteur et producteur est accusé d'exhibitionnisme par cinq femmes, lesquelles affirment qu'il s'est masturbé devant elles. Ainsi, en 2002, Louis C.K.aurait invité deux autres humoristes, Dana Min Goodman et Julia Wolov, à venir boire un verre dans sa chambre d'hôtel.

"Dès qu'elles se sont assises dans sa chambre, leur manteau d'hiver encore sur le dos, Louis C.K. leur a demandé s'il pouvait sortir son pénis, ont expliqué les deux femmes. Elles ont d'abord pensé qu'il s'agissait d'une blague, et ne l'ont pas pris au sérieux", relate le journal américain. "Mais il l'a vraiment fait, a témoigné Dana Min Goodman au New York Times. Il a enlevé un à un tous ses vêtements, s'est retrouvé complètement nu, et a commencé à se masturber."