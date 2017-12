publié le 18/12/2017 à 11:05

Rose McGowan ne laisse rien passer. Après avoir critiqué le soutien de Alyssa Milano à l'encontre de Georgina Chapman, l'épouse de Harvey Weinstein, l'actrice et activiste s'en est cette fois prise à Meryl Streep.



C'est sur son compte Twitter que Rose McGowan s'est adressée à l'actrice multi-oscarisée. "Les actrices, comme Meryl Streep, qui ont joyeusement travaillé avec Le Monstrueux Porc (Harvey Weinstein, ndlr), vont porter du noir aux Golden Globes pour protester en silence", a-t-elle écrit sur le réseau social.

Avant d'ajouter : "Votre silence est le problème. Vous allez accepter un faux prix et ne produirez aucun changement. Je méprise votre hypocrisie. Peut-être que vous devriez porter du Marchesa", termine Rose McGowan en référence à la marque de vêtements créée par Georgina Chapman.

Meryl Streep

Posté le samedi 16 décembre sur le compte Twitter de Rose McGowan, rapporte un article du Huffington Post, ce message n'est aujourd'hui plus accessible tandis que l'actrice a publié un nouveau message dans lequel elle s'excuse de la référence à Marchesa. Cela n'a pas empêché Meryl Streep de répondre à son accusatrice.



"Cela me blesse d'avoir été attaquée par Rose McGowan (...) mais je veux qu'elle sache que je n'étais pas au courant des crimes de Harvey Weinstein commis dans les années 90 quand il l'a attaquée ou durant les décennies suivantes", rapporte le site américain du Huffington Post.



L'actrice américaine ne s'est pas tue "délibérément", dit-elle avant d'ajouter qu'elle n'a jamais eu l'occasion de se retrouver seule avec lui dans sa chambre d'hôtel. "Harvey Weinstein a distribué des films que j'ai fait avec d'autres personnes. Il n'était pas réalisateur."



Meryl Streep explique enfin que Harvey Weinstein s'est servi des hommes et femmes de l'industrie du cinéma pour s'acheter "une crédibilité" et ainsi pouvoir attirer de "jeunes et aspirantes femmes". Une tactique rudement bien menée grâce à l'épaisseur de son compte en banque.