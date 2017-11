Dustin Hoffman à son tour accusé de harcèlement sexuel

publié le 02/11/2017 à 04:21

"C’était un prédateur, j’étais une enfant, c’était du harcèlement sexuel." C'est par ces mots que l'écrivaine Anna Graham Hunter explique son témoignage, paru dans une longue tribune accordée au Hollywood Reporter, dans laquelle elle accuse l'acteur Dustin Hoffman de harcèlement sexuel.



Elle y raconte en particulier le tournage de "Mort d'un commis voyageur", qui remonte à 1985. Assistance sur le plateau, elle assure avoir subi de nombreux actes déplacés de la part de l'acteur. "Le premier jour de mon stage, il m’a demandé un massage des pieds, ce que j’ai fait. Il flirtait ouvertement avec moi, il m’a attrapé les fesses, il m’a parlé de sexe."

Le harcèlement se serait poursuivi durant les semaines de tournage, jusqu'à ce qu'elle craque. "Un matin, je suis allée dans sa loge pour prendre la commande de son petit déjeuner. Il m’a regardé, a souri, et a dit 'Je prendrai un œuf dur et un clitoris à la coque'. Son entourage a éclaté de rire. J’étais sans voix, je suis partie aux toilettes et j’ai pleuré"

Excuses de l'acteur

L'acteur, aujourd'hui âgé de 80 ans, a réagi à cette accusation en s'excusant. " Je me sens mal si ce que ce que j'ai pu faire a pu la mettre dans une situation inconfortable. Je suis désolé. Cela ne reflète pas à ce que je suis."