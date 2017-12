Harcèlement: une pétition réclame le retrait de Matt Damon du film "Ocean's 8"

publié le 25/12/2017 à 05:23

Matt Damon à son tour mis cause. Une pétition en ligne, signée ce lundi 25 décembre par plus de 26.000 personnes, appelle George Clooney et Steve Soderbergh, producteurs du film Ocean's 8, à "renoncer à la brève apparition de Damon". Le texte reproche à la star des précédents Ocean, et de Jason Bourne d'avoir déclaré dans une interview être prêt, "au cas par cas", à travailler avec des gens qui, depuis le début de l'affaire Weinstein, ont été accusés de comportement sexuel inapproprié. "Une attitude dégoûtante", selon les auteurs de la pétition.



Dans cette interview publiée lundi par le site Business Insider, à l'occasion de la sortie de son nouveau film Downsizing, l'acteur oscarisé de 47 ans faisait aussi valoir qu'Hollywood n'était pas un nid de harceleurs sexuels, contrairement à ce que le récent torrent d'accusations, visant des vedettes comme Kevin Spacey ou Dustin Hoffman, pourrait laisser penser.

Une différence entre "caresser les fesses et violer"

"On est à un tournant, et c'est formidable, mais je crois qu'une chose dont on ne parle pas, c'est qu'il y a des tas de gars, en fait la plupart des hommes avec lesquels j'ai travaillé, qui ne font pas ce genre de choses (...) ", avait-il déclaré. Matt Damon s'était déjà vu critiqué auparavant pour des propos tenus sur la chaîne ABC. Il avait alors déclaré qu'il fallait faire la différence entre "caresser les fesses et violer quelqu'un ou agresser sexuellement un enfant".

"Il faut indubitablement s'attaquer à ces deux comportements et les supprimer, mais il ne faut pas les confondre", avait-il ajouté. Des propos critiqués par son ex-petite amie, l'actrice Minnie Driver, rencontrée sur le tournage de Good Will Hunting, un film de 1997 co-écrit par Damon et distribué par Weinstein. La pétition revient aussi sur des accusations apparues en octobre, dès le début de l'affaire Weinstein, selon lesquelles Damon aurait contribué à étouffer un article du New York Times sur les agressions sexuelles du tout-puissant producteur, une accusation démentie par l'acteur.