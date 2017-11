publié le 08/11/2017 à 10:58

Ed Westwick, plus Chuck Bass que Chuck Bass ? L'acteur britannique, interprète du sulfureux et abjecte personnage star de la série Gossip Girl, est accusé d'avoir violé une jeune comédienne. Kristina Cohen raconte, dans un long message posté sur Facebook, comment l'acteur l'aurait agressée puis violée chez lui, lors d'une soirée, il y a trois ans. La jeune femme décrit une "période sombre de [sa] vie" et d'un "cauchemar", dont Ed Westwick serait responsable. C'est un sentiment de culpabilité qui l'avait empêché de parler. Jusqu'au lundi 6 novembre.



"À l'époque, je fréquentais brièvement un producteur qui était ami avec l'acteur Ed Westwick. C'est ce producteur qui m'a emmené chez Ed, où je l'ai rencontré pour la première fois. Je voulais partir quand Ed a suggéré 'on devrait tous baiser'", débute-t-elle son récit. Kristina Cohen, fatiguée, explique être allée faire une sieste dans une chambre d'ami.

"J'ai été réveillée abruptement par Ed, sur moi, ses doigts dans mon corps. Je lui ai dit d'arrêter, mais il était fort. Je l'ai repoussé aussi fort que possible, mais il a saisi mon visage dans ses mains, m'a secoué, et m'a dit qu'il voulait me baiser. J'étais paralysée, terrifiée. Je ne pouvais pas parler, je ne pouvais plus bouger. Il m'a maintenue et m'a violée", se souvient l'actrice.

Ed Westwick réfute ces allégations

Après le message de Kristina Cohen, l'acteur n'a pas tardé à répondre. Dans un message posté mardi 7 novembre sur son compte Instagram, Ed Westwick nie en bloc. "Je ne connais pas cette femme. Je ne me suis jamais imposé en aucune sorte, à aucune femme. Je n'ai jamais commis de viol", écrit-il.



La police de Los Angeles a indiqué à l'AFP mardi qu'elle enquêtait sur des accusations de viol proférées par une comédienne contre l'acteur britannique.