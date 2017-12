Greta Gerwig : l'envol de la réalisatrice avec son premier film "Lady Bird"

publié le 14/12/2017 à 07:05

Son premier film est le mieux noté de tous les temps. Greta Gerwig, actrice, scénariste et réalisatrice américaine de 34 ans est sous le feu des projecteurs depuis la sortie aux États-Unis de Lady Bird, sa chronique adolescente incarnée par l'actrice irlando-américaine Saoirse Ronan (The Lovely Bones, The Grand Budapest Hotel).



Ce premier long-métrage qu'elle a écrit et dirigé seule a reçu la note record de 100% de satisfaction des critiques sur le site Rotten Tomatoes, une référence en matière de cinéma. Du jamais vu dans cette industrie, d'autant plus que le film n'est disponible que dans une poignée de salles de cinéma outre-Atlantique.

En France, il faudra attendre le 28 février prochain pour juger par nous mêmes de la qualité de cette œuvre cinématographique, nommée aux Golden Globes dans quatre catégories ("meilleur film comique ou musical", "meilleur scénario", "meilleure actrice dans une comédie ou un film musical", "meilleure actrice dans un second rôle").

Les éloges sont telles que lorsque les nominations de la prestigieuse cérémonie (souvent considérée comme prise de températures avant les Oscars) sont tombées, les spécialistes du cinéma se sont offusquées à propos de la sélection pour le Prix de la meilleure réalisation. Cinq hommes contre zéro femme. Greta Gerwig avait, selon ces personnes, toute sa place auprès d'un Guillermo del Toro ou d'un Steven Spielberg.

> Lady Bird ' Official Trailer HD ' Date : 13/12/2017

Un parcours jalonné d'échecs

Née à Sacramento, en Californie, Greta Gerwig a tout d'une surdouée du cinéma. Pourtant, personne dans sa famille n'est issue de ce milieu. Avec une mère infirmière et un père dans le crédit d'entreprise, rien ne semblait vraiment pousser la jeune Greta vers le monde du spectacle. D'autant plus que le parcours de la jeune réalisatrice est jalonné de petits échecs.

Alors qu'elle souhaite étudier la comédie musicale à New York, elle atterrit finalement sur les bancs de l'université Columbia avec comme objectif : décrocher un diplôme en anglais et en philosophie. C'est cependant dans cette prestigieuse université que l'étudiante se produit lors d'un spectacle durant l'année 2006, aux côtés de la comédienne Kate McKinnon (Saturday Night Live, Ghostbusters).



Côté carrière, Greta Gerwig envisage d'abord le métier de dramaturge. Mais là encore, c'est un échec. Sa candidature au diplôme adéquate n'est pas retenue et Greta se tourne alors, par défaut, vers la comédie. Toujours en 2006, encore étudiante, l'apprentie comédienne décroche ses premiers rôles dans deux films - LOL de Joe Swanberg et Baghead de Jay et Mark Duplass - et débute son envol vers le monde du cinéma indépendant avec, dans une grande majorité des cas, un pied à la fois devant et derrière la caméra.

Apprendre sur terrain

Hannah Take the Stairs en 2007, Nights and Weekends l'année suivante, permettent à Greta Gerwig de faire valoir ses talents d'actrice, de scénariste et de réalisatrice en collaboration avec Joe Swanberg. Elle apprend sur le terrain tous ces différents métiers qu'elle n'a jamais étudiés dans une école, raconte-t-elle dans une interview à Slate.



Trois ans plus tard, Greta Gerwig joue dans Greenberg de Noah Baumbach et devient la chouchoute des critiques du cinéma indépendant. C'est le début d'une nouvelle collaboration marquante dans la carrière de l'artiste. Greta et Noah écrivent ensemble Mistress America (2015)et Frances Ha, (2013), portrait d'une danseuse en quête d'identité et d’émancipation entre New York, Paris ou la Californie. Pour ce rôle, Greta Gerwig est nommée aux Golden Globes en tant que "meilleure actrice dans une comédie ou un film musical".

> Frances Ha Official Trailer #1 (2013) - Noah Baumbach Movie HD Date : 13/12/2017

Après avoir joué dans To Rome With Love de Woody Allen, Jackie de Pablo Larraín ou 20th Century Women de Mike Mills, Greta Gerwig n'a déjà plus rien à prouver de son talent à la presse et au grand public.



Avec Lady Bird en revanche, la réalisatrice s'émancipe enfin des figures masculines qui l'ont accompagnée au début de sa carrière. Pas étonnant alors que ce long-métrage raconte l'histoire d'une adolescente, ayant grandi à Sacramento elle aussi, en pleine quête d'indépendance. Greta Gerwig semble l'avoir trouvée, rendez-vous en février prochain pour le vérifier.