MeToo : le hashtag d'Alyssa Milano pour les victimes de violences sexuelles

publié le 16/10/2017 à 11:25

Un week-end placé sous le signe de la parole et du témoignage. Alors qu'en France, les femmes s'expriment via le hashtag #BalanceTonPorc, de l'autre côté de l'Atlantique c'est avec le hastag #MeToo que les internautes témoignent des agressions sexuelles ou du harcèlement dont elles ont été les victimes.



Ce dernier a été lancé dimanche 15 octobre par Alyssa Milano, ancienne actrice de la série Charmed et activiste pour les droits des femmes, notamment. Sur Twitter, la star américaine a posté un message en citant l'un ou l'une de ses amis : "Si toutes les femmes ayant été harcelées ou agressées sexuellement écrivaient 'moi aussi' en statut, nous pourrions peut-être montrer aux gens l'ampleur du problème".

L'actrice a alors encouragé les personnes qui la suivent sur Twitter à reposter son statut avec la mention "moi aussi". À ce jour, le message d'Alyssa Milano a été commenté près de 30.000 fois et reposté plus de 10.000. "Me too" étant également devenu l'un des sujets les plus discutés sur Twitter, dans la journée de dimanche, 15 octobre.

If you’ve been sexually harassed or assaulted write ‘me too’ as a reply to this tweet. pic.twitter.com/k2oeCiUf9n — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) 15 octobre 2017

L'actrice a par ailleurs elle-même écrit "Me too" sur son compte Twitter, indiquant alors qu'elle aussi avait subi une agression ou du harcèlement à caractère sexuel. Anna Paquin, comédienne connue pour ses rôles dans la saga X-Men et la série True Blood, a également tweeté ces deux mots. Preuve que le phénomène n'épargne personne.

Me too — Anna Paquin (@AnnaPaquin) 15 octobre 2017