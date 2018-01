publié le 12/01/2018 à 14:00

L'année 2018 débute et apporte avec elle son lot de nouveautés. Et la télévision n'est pas en reste : de nombreuses nouvelles émissions vont faire leur apparition sur le petit écran, et d'autres vont faire leur grand retour après une longue absence de l'antenne.



Que les téléspectateurs se rassurent tout de suite, les émissions phares telles que The Voice, Koh-Lanta (TF1) ou encore L'Amour est dans le pré (M6) seront toujours présentes à la télé, affichant toujours des scores d'audience très à la hauteur.

Ces programmes proposeront cependant de nouvelles moutures. On note par exemple que Koh-Lanta va revenir au mois de mars avec une version All Stars dans laquelle ne s'affronteront que des anciens candidats du célèbre jeu d'aventure pour un nouveau défi. L'indétrônable émission de M6, L'Amour est dans le pré, va envoyer Karine Le Marchand pour la première fois à la rencontre d'un agriculteur sur l'île de La Réunion. Les premiers portraits seront diffusés dès le lundi 15 janvier.

Du côté de The Voice, pour la septième saison, qui démarrera le 27 janvier, le chanteur Pascal Obispo va faire son arrivée dans le jury du télé-crochet. Quant à la version Kids du concours de chant, c'est Amel Bent et Soprano qui prendront place dans les fameux fauteuils rouges, pour une diffusion probable à la rentrée 2018.

"Wild", "Pékin Express", "Ambition intime"... Que vous prépare M6 ?

2018 s'annonce riche pour M6. La chaîne a de nombreux programmes dans les tuyaux, des nouveaux mais aussi d'autres qui vont faire leur grand retour. C'est le cas de Pékin Express qui, après l'arrêt en 2014, va reprendre du service pour une 11e saison présentée par Stéphane Rotenberg.



L'année devrait être également marquée par l'arrivée de Wild : la course de survie. Si rien n'a pour l'heure été tourné, la chaîne pourrait programmer courant 2018 ce jeu d'aventure dans lequel des duos vont être abandonnés sur un territoire donné et devront s'orienter au mieux pour éviter l'élimination.



Dans la même veine, 2018 va être marquée par le retour de The Island mais en version Célébrités, avec au casting pour cette quatrième saison : Lââm, Stomy Bugsy, Camille Cerf ou encore Christian Califano. La sixième chaîne s'apprêterait aussi à lancer un nouveau jeu d'aventure, adapté d'un format britannique intitulé The Bridge, où les candidats devraient construire un pont tout au long de l'aventure pour tenter de remporter une somme d'argent conséquente. Enfin, aventure toujours : si À l'état sauvage a tiré sa révérence après le dernier numéro du lundi 8 janvier, l'explorateur Mike Horn reste dans le giron de la chaîne. Il pourrait être aux commandes de Cap Horn, une nouvelle émission de survie et travaille sur d'autres projets, toujours en collaboration avec la chaîne.



Côté magazines, la Six va remettre à l'antenne Ambition intime, une émission présentée par Karine Le Marchand lancée initialement pendant la campagne présidentielle mais qui, cette fois, s'intéressera au parcours de personnalités bien connues du grand public. Le premier numéro sera avec Franck Dubosc.

"La Carte au trésor", "Destination Eurovision"... Quelles nouveautés sur France Télévisions ?

France Télévisions n'a pas chômé pour offrir aux téléspectateurs une offre télévisuelle digne de ce nom. France 2 va à nouveau proposer son Rendez-vous en terre inconnue mais cette fois, c'est en France que Frédéric Lopez va emmener des célébrités pour une émission rebaptisée pour l'occasion Nos terres inconnues.



Exit les voyages au bout du monde et place à la découverte des territoires français reculés. C'est dans les Cévennes que le présentateur va emmener Malik Bentalha pour le premier numéro qui devrait être diffusé au début du printemps 2018.



Toujours sur France 2, attention à l'arrivée imminente du magazine À table : manger sain, dépenser moins. Un magazine orienté consommation qui va débarquer en prime time avec Faustine Bollaert et Yves Camdeborde à la présentation. De son côté, le médecin et animateur Michel Cymes travaille sur un talk show dont le nom provisoire est pour l'heure Ne tirez pas sur l'ambulance. Une émission dans laquelle il sera sans surprise question de santé.

Côté musique, la chaîne va laisser les clés de la maison à Garou dès le 13 janvier pour Destination Eurovision. Le chanteur québécois va piloter ce télé-crochet qui servira à désigner le candidat de la France au concours européen, avec un jury composé notamment de Amir, candidat de la France il y a deux ans, et le chanteur Christophe Willem.



Et enfin, France 3 va ressusciter la tant aimée Carte au trésor avec Cyril Féraud aux manettes. Arrêtée en 2009 fautes d'audiences satisfaisantes, l'émission phare des années 90 va avoir le droit à une nouvelle jeunesse sur la Trois. Entre culture générale et découverte du patrimoine, le retour de cette émission va très certainement en ravir plus d'un.

"L'Aventure Robinson" : LA nouveauté du groupe TF1

Outre The Voice ou encore Koh-Lanta qui font les belles soirées de la chaîne, TF1 a voulu innover pour 2018. Résultat, un nouveau rendez-vous mêlant aventure et divertissement va voir le jour. Baptisée L'Aventure Robinson, avec l'incontournable Denis Brogniart aux commandes, l'émission va explorer les limites de certaines célébrités en milieu hostile. Pour la première émission, cela va être l'occasion de voir comment Kendji et Maître Gims vont réussir à survivre sur une île sauvage.