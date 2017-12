Michel Cymes rappelle que nos oreilles grandissent avec l'âge

publié le 20/12/2017 à 11:08

La taille des oreilles augmente avec l'âge. Plus on vieillit, plus elles grandissent. Des médecins anglais, sans doute alertés par la taille des oreilles du prince Charles, se sont amusés à mesurer celles de leurs patients.



Ce sont 206 personnes âgées de 30 à 93 ans qui ont participé à l'étude. Du sommet du pavillon de l'oreille jusqu'au bout du lobe, on a pris les mesures.

On a ensuite rentré tout cela dans un ordinateur, tout en mentionnant l'âge des cobayes. La technologie a fait le reste. Il en est ressorti une formule mathématique montrant que chez l'Homme, la taille de l'oreille dépend de l'âge.

Son énoncé est "L = 0,22 multiplié par l'âge plus 55,9". "L" correspond à la longueur de l'oreille. Vous multipliez donc d'abord l'âge par 0,22 (ce sont des millimètres). Quand vous avez le résultat, vous ajoutez 55,9, et vous obtenez la taille de l'oreille en millimètres.

Un gain d'un centimètre en cinq ans

L'enseignement de cette équation c'est que l'oreille de l'Homme grandit de 0,22 millimètre par an et gagne donc un centimètre en cinq ans. On a des pistes pour expliquer le phénomène. En fait, ce serait avant tout le lobe de l'oreille qui aurait tendance à s'allonger. Il y a deux raisons à cela.



Primo, il est soumis à la force de la gravité (surtout quand on porte des boucles d'oreille). Secundo, quand aux alentours de 20 ans le corps en a fini avec la croissance, le lobe continue de croître. Cette particularité serait due à l'élasticité de certaines fibres.



À quoi cela sert-il de savoir cela ? Strictement à rien ! D'ailleurs pour tout vous dire, l'étude date d'il y a un peu plus de vingt ans. Je vous en parle cette année parce qu'elle a été primée. Elle a reçu le prix Ig-Nobel 2017 dans la catégorie "anatomie".



On n'entend pas mieux avec de grandes oreilles

Ce prix - construit sur un jeu de mots entre "prix Nobel" et l'adjectif "ignoble" en anglais - est un prix parodique organisé par un magazine scientifique américain qui récompense les recherches les plus insolites, qui font d'abord rire et ensuite réfléchir parfois (pas toujours !).



L'idée qu'on veut faire passer c'est que les recherches qui paraissent absurdes peuvent parfois déboucher sur des connaissances utiles. Que nous apprendrait donc cette étude ? Je pense que vu qu'avec l'âge on devient parfois dur de la feuille, on peut maintenant confirmer que ce n'est pas parce qu'on a de grandes oreilles qu'on entend bien.