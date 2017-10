publié le 26/10/2017 à 18:37

Ils ont décidé de prendre leur revanche. Dix-huit candidats vont s'affronter dans Koh-Lanta All Stars, actuellement tourné aux îles Fidji. Si la production de l'émission ne dévoile aucune information avant la fin du tournage, Le Parisien et Le Figaro ont déjà annoncé les noms des participants de cette nouvelle édition des champions.



Les anciens aventuriers à s'affronter sont issus de différentes saisons du jeu d'aventure : Clémence (2005 et 2009), Ludovic (2006), Nathalie (2008), Raphaële (2009), Olivier (2011), Javier (2012), Cédric (2015), Chantal (2015), Alban (2015), Julie (2016), Candice (2016), Cassandre (2016), Jérémy (2016), Pascal (2016), Clémentine (2017), Yassin (2017), Dylan (2017) et Tiffany (2017).

Les candidats vont tenter de remporter 100.000 euros, que seul le vainqueur de l'édition pourra remporter. Comme dans toutes les saisons de Koh-Lanta, les aventuriers vont s'affronter autour d'épreuves de force et d'endurance. Mais qui dit anciens participants, dit stratégies encore plus élaborées.