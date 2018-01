Foot, "The Voice", séries... Quelles tendances relever des top audiences 2017 ?

publié le 04/01/2018 à 07:00

Chaque début d'année donne l'opportunité de faire le point sur celle qui s'achève, et éventuellement d'en tirer certaines conclusion. La télévision n'échappe pas à la règle, avec la liste dévoilée des plus grosses audiences de l'année, qui au-delà de la puissance des chaînes, montre surtout la régularité avec laquelle certains programmes trustent chaque année le haut du pavé.



Ces programmes extrêmement "bankable" sont des valeurs sûres que les chaînes cajolent et payent très cher. Des succès à même de faire entrer de grosses sommes d'argent via des spots publicitaires vendus à prix d'or, d'autant que les diffusions sont très souvent en prime time.

Sur le podium des plus gros succès de l'année, TF1 fait un carton plein grâce à trois programmes différents mais attendus à ces niveaux d'audience. Mission Enfoirés, Présidentielle 2017 : le grand débat et la finale du Mondial féminin de handball entre la France et la Norvège ont donc fait le bonheur de TF1.

Le sport, valeur sûre par excellence

Les Enfoirés confirment encore une fois que TF1 a raison de miser gros sur la production de ce spectacle caritatif, qui a été le seul a réunir en 2017 plus de 10 millions de personnes devant les petits écrans de France. En 2016, le concert en faveur des Restos du cœur avait rassemblé 11,6 millions de téléspectateurs et téléspectatrices. Malgré ce score, l'émission n'avait été classée que 8e audience de l'année.



Il faut dire que les artistes et leur spectacle avaient été surclassés par "LE" programme blockbuster des chaînes : le sport. Euro 2016 oblige, le football avait phagocyté le Top 10 avec 9 apparitions et un record pour M6. La finale Portugal-France avait réussi une audience de 20,8 millions de personnes et une part d'audience gargantuesque de 71,8%.



Faute d'événement majeur, le football est moins présent dans le classement 2017, mais le sport fait une apparition avec les handballeuses et leur 8,67 millions de téléspectateurs et téléspectatrices (43,6% de PDA). Miser sur un gros événement sportif qui concerne une équipe de France est donc une bonne option, qui certes coûte cher en droits de diffusion.



La Coupe du monde 2018 (14 juin au 15 juillet) sera certainement encore le principal pourvoyeur de scores importants voire historiques en cas de gros parcours de Bleus. TF1 sera sur le coup avec 28 matches dont les 16 meilleures affiches et surtout les rencontres des Bleus.

Divertissement et séries françaises au top

En jetant un œil attentif au classement 2017, plus révélateur que le précédent du fait de l'absence d'une compétition de football, il s'avère que les succès populaires du cinéma sont aussi de récurrents gros succès d'audiences télé. Bienvenue chez les Ch'tis (4e, 8,63 millions de personnes sur TF1), Les Bronzés font du ski (7e, 7,83 millions sur TF1), Lucy (8e, 7,81 millions sur TF1), et La famille Bélier (7,48 millions sur France 2) font partie du Top 10.



Côté divertissement, The Voice démontre encore une fois sa puissance en étant au-dessus du lot. Le télé-crochet présenté par Nikos Aliagas est présent à cinq reprise dans le Top 20. Koh-Lanta : Cambodge vient plus bas dans le classement mais reste une marque forte de TF1, plus que jamais leader des chaîne dans la catégorie des grosses audiences.



France 2 arrive in extremis en 10e position grâce à La famille Bélier, et un 20 Heures de Laurent Delahousse gratte une 12e place. La messe de l'information reste aussi une belle source d'audience pour TF1, uniquement le week-end en 2017 avec Anne-Claire Coudray.



Sport, cinéma populaire et divertissement squattent les places de ce classement 2017 mais les séries ne sont pas en reste. Si les feuilletons américains font de bonnes moyennes, les top scores sont français. Section de recherche pour TF1 et le phénomène Capitaine Marleau pour France 3 reviennent avec régularité, signe que le format fonctionne très bien et a des partisans fidèles.