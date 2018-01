"This is us" débarque sur 6Ter le 24 janvier

publié le 02/01/2018 à 21:23

Un savoureux mélange entre drame et humour. C'est ainsi que l'on pourrait résumer la série This Is Us. Ce phénomène de l'année 2017 à la télévision débarque en clair sur les petits écrans après avoir été diffusé sur Canal + et Canal + série au printemps dernier. Dès le 24 janvier prochain, elle sera diffusée sur 6Ter, chaîne du groupe M6, à partir de 21 heures pour le plus grand plaisir des fans. Elle avait rassemblé 15 millions de téléspectateurs à sa diffusion aux États-Unis sur NBC.



Dans une ambiance douce et bienveillante, This Is Us aborde des thèmes familiaux réalistes, parfois douloureux : le deuil, l'abandon, l’égoïsme. Ici pas de héros, ou alors du quotidien. La série tourne autour de personnes nées le même jour, et elle débute le jour de leur 36 ans. Si l'on s'attache aux personnages, c'est parce que les showrunners se sont attelés à essayer de les faire ressembler à chacun de nous, avec leurs problèmes, leurs joies et leurs peines. Il ont aussi des défauts, des failles.

Au casting, Milo Ventimiglia (Nathan Petrelli dans Heroes) est sans doute le visage qui parlera le plus au grand public. Mais les autres comédiens ne déméritent pas et la série familiale, un genre peu en vogue en ce moment, réussi le pari de l'émotion sous toutes ses formes. Rien de spectaculaire, pas d'effets spéciaux, juste des personnages qui pourraient être nos voisins, ou nous-mêmes.