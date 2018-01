publié le 03/01/2018 à 11:33

Regarder des séries à s'en assécher les pupilles. C'est l'une des nouvelles activités les plus courues des Français. Loin devant le théâtre et même le cinéma, les séries télé ont définitivement la préférence du public qui y consacre toujours plus de temps. Il faut dire qu'elles sont de plus en plus inventives et de mieux en mieux réalisées. Les plus grands noms sont désormais devant ou derrière la caméra et le format en lui-même permet de s'attacher plus longuement aux personnages et aux univers.



Si l'année 2018 va voir revenir des créations très attendues comme la saison 2 de Westworld, Jessica Jones, The Handmaid's Tale ou la saison 11 de The X-Files, de nouvelles séries vont aussi enchanter votre année.

Que vous aimiez les séries historiques, les drames, la science-fiction ou les enquêtes criminelles incroyables, 2018 a forcément une addiction à vous proposer.

1- "Britannia"

Et si les druides et quelques forces occultes avaient aidé à lutter contre l'invasion romaine de la Grande-Bretagne ? Le 18 janvier 2018, la chaîne britannique Sky Atlantic et Amazon Prime Video vont lancer une nouvelle série qui pourrait bien intéresser les fans de Game of Thrones ou encore Vikings.



Sur le modèle de cette dernière série, Britannia va mélanger la grande histoire avec quelques contes et légendes pour offrir un twist surnaturel à la tentative d’invasion romaine des îles britanniques d'Aulus Platius en 43 après Jésus-Christ.



L'acteur David Morrissey (The Walking Dead, Nowhere Boy, Centurion) interprétera le général romain et donnera le change à Kelly Reilly (True Detective, L'auberge espagnole, Orgueil et préjugés).

2- "The Assassination of Gianni Versace : American Crime Story"

American Crime Story n'en est pas à ses débuts. Mais c'est une nouvelle histoire, une nouvelle époque, une nouvelle distribution et un nouveau crime qui vont servir de ce socle à cette saison 2.



Exit le procès de O.J. Simpson qui a divisé (et continue de diviser) les États-Unis. Dans The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story, Ryan Murphy fait appel à quelques grands noms pour colorer sa série : Darren Criss (Glee) sera le serial killer Andrew Cunanan, Edgar Ramirez et Ricky Martin seront le couple Gianni Versace et Antonio D'Amico et Penélope Cruz jouera la sœur du couturier Donatella Versace.



Un crime, le luxe, la mode, du sexe SM, les années 90 et la Floride bling-bling. Un cadre idéal pour transformer l'essai d'une première saison acclamée. La saison sera diffusée sur FX le 17 janvier avant d'être probablement proposée sur Netflix en France comme la saison précédente.

3- "Philip K. Dick’s Electric Dreams"

Le père de la science-fiction, Philip K. Dick va avoir droit à de nouvelles adaptations de son oeuvre littéraire magistrale. Les premiers épisodes ont déjà été diffusés à l'étranger mais la saison reste pour l'heure inédite en France.



Chaque épisode contera une histoire différente : mutants télépathes, tourisme spatial, mystérieux trains prenant le départ pour une ville qui n'est ni connue, ni cartographiée... La science et l'étrange dominent cette série dans laquelle vous pourrez retrouver Anna Paquin (True Blood) ou Bryan Cranston (Malcolm, Breaking Bad) qui pour l'occasion revêt la casquette de producteur.

4- "Castle Rock"

Inspiration : les romans de Stephen King. Production : J. J. Abrams. Deux noms qui devraient clairement éveiller la curiosité des amateurs de thrillers et de films d'horreur. La série se veut comme une anthologie compilant plusieurs œuvres du maître de la littérature horrifique et dispose d'un casting intriguant.



À l'affiche, on retrouve Sissy Spacek qui incarnait la jeune Carrie dans le film éponyme ou encore Bill Skarsgard qui joue le clown tueur Pennywise dans le dernier Ça. Deux romans adaptés de l'oeuvre de King ayant connus de grands succès au box-office. Les amoureux de La Ligne Verte, Shining, Les Évadés... devraient être ravis.

5- "Altered Carbon"

Laurens Bancroft, l'homme le plus riche du monde, a trouvé la clef de l'immortalité : la numérisation de la conscience. Capable alors de vivre de corps en corps en téléchargeant son âme au fil des vies, il règne sur son empire pendant des siècles. Jusqu'au jour où il est assassiné. Pour résoudre cette enquête il propose une nouvelle vie à un ancien soldat.



Cette série, adaptation du roman de Richard K. Morgan, est attendue sur Netflix en France le 2 février 2018.

6- "The Chi"

Showtime nous amène dans la vie des habitants des quartiers sud de Chicago avec The Chi. Le pilote sera diffusé le 7 janvier et la série est le nouveau bébé de Lena Waithe connue pour son rôle de Denise dans la série de Netflix Masters of None. Série qui lui a valu un Emmy Award l'an dernier pour l'écriture d'un épisode.



Vie familiale, conflits entre générations, rêves, carrières, histoires d'amour, tensions avec la police... The Chi se présente comme une fresque tragi-comique joignant des destins au sein de la communauté afro-américaine d'aujourd'hui. Une nouvelle façon de raconter Chicago après Shameless.

7- "La nouvelle série Netflix made in France"

Le projet n'a pas encore de nom mais il devrait faire du bruit. Pensé par des Français et pour des Français (voire un public international quelque peu francophile), ce sera la troisième création originale pour notre pays après Marseille et Osmosis.



Noémie Saglio, la créatrice de Connasse, signera les huit premiers épisodes. La série aura pour cadre la vie parisienne et suivra le parcours d'un groupe d'amies et de leurs vies sentimentales qui - naturellement - ne seront pas simples pour un sou.

8- "The Alienist"

The Alienist est une nouvelle adaptation d'un roman, un polar de l'Américain Caleb Carr publié en 1994. La série racontera, comme le livre, l'histoire des premiers profilers psychologiques de l'histoire du crime.



Naturellement, ce pitch pourrait vous faire penser à la série Mindhunter (Netflix) qui suit les premiers scientifiques du FBI en charge de la cartographie mentale des serial killers aux États-Unis. The Alienist va encore plus loin dans le passé en remontant aux origines de ces questionnements sur l'esprit des criminels.



Les téléspectateurs pourront suivre les aventures du Dr Laszlo Kreizler (Daniel Brühl, vu dans Good Bye, Lenin!), Sara Howard (Dakota Fanning vue dans La Guerre des Mondes et Twilight) et John Moore (Luke Evans qui tient des rôles dans Le Hobbit, La Belle et la Bête). La série est attendue sur TNT le 22 janvier et une diffusion en France est espérée dans les mois suivants.

9- "Sharp Objects"

Sharp Objects va-t-il donner un nouveau grand rôle à Amy Adams ? Il s'agit une nouvelle fois de l’adaptation d'un roman populaire de l'américaine Gillian Flynn qui a rencontré un grand succès depuis 2006.



La série suivra la vie de Camille Preaker, une journaliste (incarnée par Amy Adams) qui sort d'un hôpital psychiatrique où elle était internée pour auto-mutilation. Elle va retourner dans sa ville natale pour enquêter sur les meurtres de deux adolescentes.

10- "The Romanoffs"

C'est le créateur et producteur exécutif de Mad Men qui est derrière ce nouveau projet de série. On devrait donc s'attendre à une photographie et des costumes parfaits pour cette série qui se chargera de mettre en images l'histoire folle de la dernière famille régnante de Russie : les Romanov.



À chaque épisode, on suivra la vie d'un personnage qui descend ou prétend descendre de la prestigieuse famille. Naturellement l’épisode le plus attendu sera au sujet de la fameuse Anastasia.



Christina Hendricks et John Slattery, deux des acteurs de Mad Men, retrouveront leur ancien patron. Jack Huston (Boardwalk Empire), Amanda Peet (The Good Wife) et une certaine Isabelle Huppert devraient aussi avoir leur rôle dans cette série de huit épisodes indépendants attendus sur Amazon cette année.

11- "Counterpart"

Un grand visage des séries télé fait son retour avec cette série de science-fiction parfaitement intrigante : J.K. Simmons. L'acteur de Oz, The Closer mais aussi Juno, Whiplash et plus récemment La La Land au cinéma sera le premier rôle de Counterpart.



Cette série diffusée sur Starz fin janvier 2018 conte la vie de Howard Silk, employé d'une agence gouvernementale qui dissimule un portail vers une dimension parallèle. Un jour, il se retrouve nez à nez avec son double venu de cette autre réalité...



La série prend le modèle de la brillante série Fringe qui a comme jamais développé un grand nombre de théories pseudo-scientifiques comme l'existence d'un monde parallèle avec le nôtre, le tout mêlé à des enquêtes qui évoqueront X-Files aux connaisseurs.

12- "Insoupçonnable"

Après La Vengeance aux Yeux Clairs ou Le Tueur du Lac, TF1 prépare ses armes et ses nouvelles séries pour 2018. Pour cette nouvelle année, "la Une" ambitionne d'adapter la série The Fall qui réunissait Gillian Anderson (X-Files) et Jamie Dornan (Fifty Shades of Grey) dans un thriller glaçant.



Pour la version française, Emmanuelle Seigner reprend le rôle de l'actrice américano-britannique et mènera une enquête à Lyon pour débusquer un tueur en série (Melvil Poupaud) qui masque ses pulsions derrière une impeccable vie de père et mari modèle. La série originelle est un joyau particulièrement froid. Prions pour que cet esprit demeure sur TF1.