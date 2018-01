publié le 10/01/2018 à 17:39

Ils sont de retour. Les agriculteurs de L'amour est dans le pré seront présentés aux téléspectateurs et téléspectatrices, ainsi qu'aux prétendants et prétendantes dès le lundi 15 janvier prochain en prime time sur M6. Sur RTL.fr, découvrez en exclusivité Jean-Claude, un éleveur de brebis bio âgé de 54 ans et vivant en Occitanie.



Il est "pur et doux", comme le précise Karine Le Marchand dans le portrait à découvrir lors des émissions à venir. "Je suis un type cool, mais je veux rester cool", définit de son côté Jean-Claude. Vendeur en magasin puis maçon, il est revenu à ses racines par amour de sa région. Mais il aime voyager et aller "voir si l'herbe est plus verte ailleurs".



Au cours de ses périples, il est allé en Ukraine chercher une femme. L'occasion de vivre une grosse désillusion en face d'une femme qui ne voulait que de l'argent, explique Jean-Claude.

Marié directement sur place en passant par une agence spécialisée, il a vécu une expérience noire au retour en France. "J'ai failli y laisser ma peau", confie-t-il. Une histoire qui l'a marqué mais qui ne l'a pas fait renoncer à l'amour.

Quand on se met avec un paysan, on est avec un paysan Jean-Claude Partager la citation





Aujourd'hui il veut "de la complicité". Et surtout une femme qui ne dénigre pas son travail. "Quand on se met avec un paysan, on est avec un paysan", tranche-t-il. Touchant, simple, ouvert à toutes les femmes du moment qu'elles sont "naturelles", Jean-Claude est un cœur tendre à prendre. Prêt à tout accepter, du moment qu'on le prenne comme il est, il pourrait éventuellement raser sa moustache par amour.



Pour envoyer une éventuelle candidature à Jean-Claude, envoyer un courrier à l'adresse suivante : L'amour est dans le pré - TSA 21234, 75070 Paris Cedex 02. Vous pouvez également envoyer un mail en allant sur 6play.