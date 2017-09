publié le 20/09/2017 à 10:00

Après Laure Manaudou et Matt Pokora, Shy'm part elle aussi à l'aventure sur M6. Les téléspectateurs pourront la retrouver aux côtés de Mike Horn dans l'émission À l'état sauvage diffusée le 9 octobre, à 21 heures. L'explorateur-aventurier emmènera la chanteuse arpenter la région reculée du Mustang au Népal, au cœur de l’Himalaya.



Une première vidéo diffusée par la chaîne montre la future présentatrice de Nouvelle Star sous un jour nouveau, loin du personnage glamour et plein d'assurance qu'elle incarne sur scène : "J'ai envie de montrer aux gens une autre facette de moi", déclare-t-elle pour justifier son désir d'aventure et d'exploration.

Shy'm va devoir faire face à de nouveaux défis aux côtés de l'explorateur : monter à 5.000 mètres d'altitude en haute montagne tout en descendant des falaises vertigineuses. Manque d'oxygène, vertiges et chaleur seront tant d'obstacles que l'artiste va devoir affronter pour se dépasser.