publié le 09/01/2018 à 18:56

Le célèbre télé-crochet est bientôt de retour. Juste le temps d'évacuer les excès des fêtes de fin d'année et voilà The Voice : la plus belle voix qui revient pour meubler les samedis soir de TF1 pendant de très longues semaines. Dès le 27 janvier, la Une lancera son programme star, celui qui lui a apporté tant de belles audiences en 2017, avec cette fois-ci une grosse nouveauté.



En effet, il fallait remplacer Matt Pokora, et la production a fait une belle prise en convainquant Pascal Obispo de s'asseoir sur l'un des 4 fauteuils rouges. Un juge plus que légitime tant le chanteur a aussi composé une pelleté de tubes pour d'autres artistes.

Pascal Obispo sera concurrencé par les trois autres coachs habituels : Zazie, Mika et Florent Pagny qui a annoncé que ce serait sans doute sa dernière participation lors de cette saison 7. L'historique du show, présent depuis les débuts de The Voice en France, tentera de partir sur une victoire.

La dernière saison a vu la victoire du coach Matt Pokora, pour sa seule participation à l'émission. La 6ème édition s'est terminée avec le succès de Lisandro Cuxi, désormais candidat à Destination Eurovision sur France 2 à partir du 13 janvier.