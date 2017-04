publié le 10/04/2017 à 15:48

Il est sûrement le plus grand explorateur-aventurier de notre époque. Du haut de ses 60 ans, Mike Horn a relevé un nombre de défis incalculable, enchaîné les records et n'a pas dit son dernier mot. Son prochain challenge ? L'ascension de trois montagnes de l'Himalaya à 8.500 mètres d'altitude. Rien que ça. Il faut dire que ce natif d'Afrique du Sud n'a pas chômé depuis qu'il a décidé de quitter Johannesburg en 1990 direction la Suisse, pays où il réside actuellement.



Le célèbre explorateur est aux commandes de The Island, l'émission de survie de M6 qui fait son grand retour pour une troisième saison lundi 10 avril à partir de 21 heures. Son rôle ? Superviser les participants alors qu'ils évoluent en milieu hostile et leur apprendre à se débrouiller par eux-même. Également présent à l'écran pour l'émission À l'état sauvage, diffusée sur la même chaîne, Mike Horn n'en démord pas : non, il n'est pas une personnalité du petit écran. "Moi je suis aventurier, pas une personnalité de la télé, a-t-il martelé dans une interview accordée à nos confrères de Paris Match. La télé me permet de partager mes expériences avec des gens qui n'ont pas eu l'occasion de partir à l'aventure. Ce sont mes expéditions qui me rendent vivant".

Une montagne de records

Si le grand public le connaît surtout grâce à ces passages récurrents sur la sixième chaîne, il est vrai que Mike Horn a d'abord fait ses armes à travers ses multiples expéditions, aussi impressionnantes les unes que les autres. Record du monde du saut de cascade (22 mètres) en hydrospeed (flotteur en mousse uniquement propulsé et dirigé à la force des coups de palme) en 1995 au Costa Rica, premier homme à réaliser l'exploit d'achever un périple de 171 jours à travers l'Amérique du Sud et à avoir descendu l'Amazone en hydrospeed en 1997... Mike Horn a également réalisé un tour du monde par l'équateur (40.000 km) sans moyen de transport motorisé en 16 mois entre juin 1999 et octobre 2000. Un an plus tard, il a reçu le Laureus World Sports Award du sportif extrême de l'année. Féru de sport depuis sa plus tendre enfance, il détient aussi le record de la traversée du Groenland en seulement 15 jours en 2002. Impossible de lister ici tous ses exploits tant ils sont nombreux mais cet ancien membre des Forces spéciales sud-africaines pendant deux ans n'a plus à rien prouver en terme de survie en milieu hostile.

Diplômé en Science du mouvement humain à l'Université de Stellenbosch, en Afrique du Sud, Mike Horn a depuis réalisé tous les exploits qu'il avait en tête, essuyant parfois quelques échecs. Appelé pour coacher l'équipe de foot allemande en 2014, l'explorateur a débarqué sur M6 en 2015 pour animer l'émission The Island, seuls au monde où il apprend aux candidats la survie en milieu hostile. Les fidèles de la chaîne le connaisse également pour l'émission À l'état sauvage, un programme adapté de l'émission américaine Running Wild with Bear Grylls, où il accompagne une célébrité en pleine nature et qu'il guide pour lui apprendre la survie par ses propres moyens.

Si l'on parle beaucoup de Mike Horn en ce moment, c'est parce qu'il rempile ce lundi 10 avril à partir de 21 heures pour la troisième saison de The Island. Une nouvelle saison riche en nouveauté et dans laquelle, cette fois, les hommes et les femmes seront mélangés.



Sous ses allures de guerrier prêt à affronter nos pires cauchemars, son accent à couper au couteau et ses punchlines impitoyables, on penserait que rien ne peut résister à l'invincible Mike Horn. Mais c'était sans compter sur son désir profond de donner naissance à un enfant. "J'ai toujours voulu être une femme parce que donner naissance à un enfant est quelque chose que je trouve extraordinaire. J'ai dû me battre souvent pour ma vie, alors donner la vie aurait pu me rendre complet en tant qu'aventurier". Un défi qui, pour le coup, paraît mal engagé.