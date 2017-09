publié le 11/09/2017 à 13:02

La saison 7 de The Voice va accueillir un nouveau coach. TF1 a confirmé la nouvelle : Pascal Obispo rejoint le célèbre fauteuil rouge du télé-crochet musical, aux côtés de Mika, Zazie et Florent Pagny.



Auteur-compositeur incontournable de la scène française, interprète des tubes Lucie, Tombé pour elle (L'Île aux oiseaux) ou encore Fan, le chanteur remplace donc Matt Pokora. Le 23 juin, le coach de Lisandro Cuxi, vainqueur de la saison 6, avait annoncé son départ de The Voice sur les réseaux sociaux après des semaines de rumeurs. "2018 sera une année loin des plateaux télé pour moi afin de me concentrer sur mes futurs projets", a-t-écrit.

Attendu début 2018 sur TF1, la septième saison de The Voice permettra au public de découvrir de nouveaux talents lors des auditions à l'aveugle. Les candidats retenus choisiront leurs coachs entre Zazie, Mika, Florent Pagny et Pascal Obispo. La suite se déroulera en direct sur TF1 avec les traditionnelles battles et les votes du public et des coachs pour trouver le grand gagnant de cette nouvelle édition.