Le jour de son 47e anniversaire et à la veille de la nouvelle année, Sandrine Quétier a décidé de changer de vie. Après treize années à TF1, l'animatrice a annoncé son départ surprise pour mener à bien des projets personnels probablement dans le théâtre et la musique avec The Jokers, son groupe de rock. Samedi 30 décembre, elle co-présentait son dernier numéro de 50 Minutes Inside, au côté de Nikos Aliagas.



En toute fin d'émission, l'animateur de The Voice, avec qui elle travaille depuis 2006, a salué leur complicité. "C'est un vieux couple télévisuel qui a partagé son quotidien avec vous. Toutes les semaines, une émission intense. Et je sais que vous allez nous quitter, vous allez déployer pour de nouvelles aventures (...) Vous allez terriblement me manquer."

Très sobre, Sandrine Quétier a enchaîné avec quelques remerciements. "Moi aussi, vous allez me manquer ainsi que toutes les équipes techniques, les équipes artistiques, la production, tout ceux qui ont contribué au succès de cette émission. C'est une très belle émission et je sais qu'avec vous elle est entre de bonnes mains". Nikos Aliagas sera seul aux commandes de l'émission pour la suite de la saison.



Les adieux de @SandQuetierOff à #50MnInside !! C'était hier soir le dernier numéro de #50MnInside pour Sandrine Quétier. Après plus de 11 ans au coté de @nikosaliagas l'animatrice a décidé de déployer ses ailes pour de nouvelles aventures. pic.twitter.com/OJXnOj6kE3 — Les Emissions TF1 (@TF1Emissions) 31 décembre 2017

Une adepte des émissions en duo popularisée par DALS

Outre le magazine people du samedi, Sandrine Quétier, passée par la présentation du Keno sur France 3 et l'émission Politiquement Rock sur M6, a été révélée au grand public en 2011 lorsqu'elle est choisie pour animer Danse avec les Stars avec Vincent Cerutti.



Sur TF1, elle a présenté des prime en compagnie de l'ensemble des animateurs stars de la chaîne. À peine arrivée en 2004, elle est propulsée à la présentation des 100 Plus Grands... au côté du volcanique Christophe Dechavanne. Animateur avec qui elle travaille également entre 2009 et 2011 pour l'émission Le Plus Grand Quiz de France.



Les Enfants du 31 avec Arthur, 10 Heures, Le Mag, avec Julien Arnaud, 50 Minutes Inside avec Nikos Aliagas, Ninja Warrior, Le Parcours des Héros avec Denis Brogniart et Christophe Beaugrand... Sandrine Quétier est une adepte des émissions en duo ou en trio. En solo, elle est confrontée une seule fois à l'échec en 2015 avec MasterChef, qu'elle avait remise au goût du jour après l'éviction de Carole Rousseau. Pas du tout au goût des téléspectateurs, la nouvelle version de TF1 a été reléguée en cours de saison sur... NT1.