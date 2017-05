publié le 25/05/2017 à 18:36

Le scénario de Star Wars 8 est le secret le mieux gardé de la galaxie. Les informations sont lâchées au compte-gouttes. Si Disney et LucasFilm préservent l'histoire, le réalisateur Rian Johnson, mais aussi Mark Hamill (Luke Skywalker) et Oscar Isaac (Poe Dameron) ont accepté de donner quelques détails dans des entretiens accordés au magazine américain Vanity Fair.



Des interviews qui accompagnent quatre superbes couvertures et plusieurs images exclusives des Derniers Jedi, réalisée par Annie Leibovitz, l'une des plus célèbres photographes au monde. Grâce aux photos de Vanity Fair, on en sait plus sur les trois nouveaux personnages de Star Wars 8 : Rose du côté de la Résistance, la vice-amirale Holdo (Laura Dern) et "DJ" (Benicio del Tor), nom de code du "voyou" de l'espace. Sans oublier le bel hommage à Carrie Fisher avec un tendre câlin entre Leia et Luke, et un portrait de famille pour Carrie Fisher et sa fille Billie Lourd.

On ne sait pas encore qui sont les parents de Rey, ni quelle est la véritable identité du Suprême Leader Snoke, mais Rian Johnson explique, entre autres, comment Luke Skywalker va surprendre le public. Des confessions qui continuent d'augmenter l'impatience des fans avant la sortie du film le 13 décembre prochain. Attention aux spoilers après le GIF.

1. Une nouvelle facette de Luke Skywalker dévoilée

Le rôle de Luke Skywalker est sans aucun doute le plus important des Derniers Jedi. Il est le grand héros des épisodes 4,5 et 6, qui arrive à la toute fil du 7, sans prononcer un mot. On l'entend enfin parler dans la première bande-annonce de Star Wars 8 où il donne des conseils à Rey pendant sa formation, mais aussi en déclarant gravement : "Il est temps pour les Jedi d'en finir".



De quoi faire paniquer les fans qui se demandent si Luke veut en finir avec l'Ordre. Rian Johnson garde le secret mais a expliqué que "Mark Hamill montre une facette très différente du personnage de Luke", dans son entretien avec Vanity Fair. Une phrase qui laisserait penser que Luke va révéler son Côté Obscur, ou être complètement désespéré en réalisant que Han Solo est mort et Kylo Ren encore plus puissant au côté de Snoke...



2. Poe Dameron et Leia vont se disputer

Poe Dameron et Leia partagent le même engagement pour la cause rebelle contre le Premier Ordre. Dans le générique d'ouverture de l'épisode 7, il est écrit que Leia envoie "son meilleur pilote" pour récupérer la carte menant à Luke Skywalker. Et Poe Dameron apparaît ensuite à l'écran. Les deux personnages ont donc une solide relation de confiance, mais qui serait mise à mal dans l'épisode 8.



En effet, Oscar Isaac a confié qu'il avait dû tourner une scène où la Générale le gifle. "On a dû la refaire 27 fois (...) Carrie adorait me taper", poursuit l'acteur. Mais qu'est-ce qui pourrait pousser Leia à gifler son officier le plus loyal ? Peut-être une dispute à propos de Luke, puisqu'Oscar Isaac a confié qu'il avait aussi tourné une scène avec Mark Hamill, vers la fin du film...

3. La nouvelle héroïne Rose a une sœur

Depuis la Star Wars Celebration en avril dernier, on en sait plus sur Rose, la nouvelle héroïne de l'aventure. Dans Vanity Fair, on découvre aussi que Rose a pour nom de famille Tico et une sœur, Paige (jouée par l'actrice vietnamienne Veronica Ngo), qui sa manier le pistolaser.



Quant à Rose, elle fait partie de l'Alliance Rebelle en tant que mécano. La jeune femme va prêter main forte à Poe Dameron pour une opération "derrière les lignes ennemies", probablement une mission d'infiltration dans la base du Premier Ordre.



4. Le film ne sera pas uniquement centré sur la formation de Rey

Si la bande-annonce de Star Wars 8 est largement centrée sur Rey et son initiation Jedi par Luke Skywalker, le reste de l'épisode aura d'autres intrigues. Plus encore si on peut déjà penser que la relation Luke-Rey sera la même que celle de Luke et Yoda dans l'épisode 5.



Rian Johnson réfute cette hypothèse : "Il y aura bien des scènes d'entraînement, mais ce n'est pas vraiment ce que le public attend". Peut-être verra-t-on Rey essayer de redonner la Foi à Luke qui semble ne plus vouloir "se battre" pour les Jedi et la Lumière ? Le mystère reste entier.

5. Laure Dern jouera une figure importante de la Résistance

On connaît enfin le rôle de Laura Dern (Jurassic Park) dans Star Wars 8. Elle sera la vice-amirale Amilyn Holdo, une figure importante de la Résistance. Son look détonne dans la séance photos de Vanity Fair car elle porte des cheveux violets, en raison "de sa culture", explique Pablo Hidalgo, l'un des membres du Story Group de Lucasfilm.



Pour le site américain Bustle, Amilyn Holdo va permettre d'intégrer une nouvelle race d'humanoïdes dans l'aventure, par la couleur de ses cheveux et "sa culture" dont ne sait encore rien. il se pourrait même qu'elle soit membre du peuple des Keshiri, vu dans l'univers étendu Star Wars, et qui ont, pour certains des cheveux violets.

NEW: First look at Laura Dern in #TheLastJedi pic.twitter.com/6d6WphlWJj — Star Wars Legacy (@TheSWLegacy) 24 mai 2017

6. "Star Wars 9" aurait du être le film centré sur Leia

La disparition de Carrie Fisher le 27 décembre dernier a bouleversé la grande famille Star Wars. De nombreux hommages ont été rendus lors de la Star Wars Celebration, sans oublier la séance photo en compagnie de sa fille Billie Lourde, qui joue dans les épisodes 7 et 8.



Si Les Derniers Jedi n'a pas été modifié après la mort brutale de l'actrice, survenue après le tournage et le montage. L'intrigue de Star Wars 9 doit être repensée car le film devait être centré sur la Générale Organa : "[Après le tournage de l'épisode 8] Carrie m'a attrapé par le bras et déclaré : 'Je ferai mieux d'être en première ligne pour Star Wars 9, parce que Harrison était le héros du 7, Luke du 8. Elle pensait que l'épisode 9 serait son film et cela aurait été le cas", confie Kathleen Kennedy, la présidente de LucasFilm au magazine.