publié le 16/04/2017 à 13:20

"Le temps est venu pour les Jedi." La Star Wars Celebration 2017, plus grand rassemblement mondial de fans de la Guerre des Étoiles, touche à sa fin après quatre jours de festivités à Orlando, en Floride (États-Unis). Des fans de tous âges se sont réunis autour des héros de la saga imaginée par George Lucas, dont le premier épisode est sorti en 1977, il y a tout juste quarante ans. Depuis 1999, les fans se rassemblent pour célébrer l'épopée intergalactique.



Certains fans, adeptes du cosplay, sont venus montrer leurs plus beaux costumes de personnages de Star Wars. Quelques mois après la disparition de Carrie Fisher, la Princesse Leia était plus que jamais représentée. Les Ewoks, les Tuskens et autres Dark Vador étaient aussi, évidemment, au rendez-vous.



Acteurs, réalisateurs, techniciens des sept films sortis à ce jour étaient conviés à l'événement. Il se prêtaient au jeu des rencontres avec les fans, des conférences, des dédicaces et autres séances photos. Ainsi, Mark Ami alias Luke Skywalker ou Daisy Ridley ont pris la pose avec les fans pour des sommes pouvant atteindre jusqu'à 400 dollars. Une gigantesque foire a également lieu, où tous les produits dérivés Star Wars, de l'affiche originale au barbecue en forme d'étoile noire, peuvent être achetés. L'événement est aussi l'occasion de faire la promotion des films à venir. Vendredi 14 avril, les premières images du Dernier Jedi, l'épisode 8 de la saga qui sortira en décembre, y ont été diffusées.

Ma vraie fierté a toujours été la réaction des fans. C'est pour eux que j'ai fait tout cela. George Lucas Partager la citation





"Je voulais faire un film d'action un peu comme ceux du samedi soir que je regardais quand j'étais enfants, mais en y ajoutant un propos mythologique et psychologique, donc ça m'a demandé pas mal de versions différentes, raconte George Lucas, présent pour les quarante ans de l'épopée. En fait, c'est une histoire pour ado qui dit 'tu vas bientôt découvrir le monde réel, tu as sans doute peur et voici quelques petites choses auxquelles tu pourrais t'intéresser". Le père de la saga explique que sa "vraie fierté" a toujours été "la réaction des fans" car c'est "pour eux" qu'il a fait "tout cela". Et ces derniers lui rendent bien : ils étaient des milliers à visiter la Star Wars Celebration, revêtant les costumes des plus célèbres personnages.