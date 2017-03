publié le 23/03/2017 à 15:29

Et si Kylo Ren et Rey n'étaient pas vraiment ennemis ? Une théorie sur les deux héros de Star Wars 8 commencent à faire son chemin dans la communauté des fans de Star Wars. Elle a été lancée par le Youtubeur Mike Zeroh, spécialiste de la galaxie très très lointaine, après avoir lu Le Réveil de la Force (l'épisode 7). C'est un court passage entre Kylo Ren et son maître le Suprême Leader Snoke, qui n'a pas été adapté à l'écran, qui lui a mis la puce à l'oreille.



Il y a donc eu Anakin et Padmée, Han Solo et Leia Organa... Il y aura peut-être Kylo Ren et Rey ! C'est en tout cas ce qu'affirme Mike Zeroh d'après un passage précis du roman Star Wars 7. Le Suprême Leader Snoke, le grand méchant de cette nouvelle saga, s'aperçoit que Kylo Ren ressent de la compassion pour Rey et le lui fait remarquer. Un sentiment qu'il ne devrait pas éprouver en tant que Sith et encore moins pour son ennemie.

En Effet, Rey a tout pour être l'Élue de cette saga, celle qui détruira le Côté Obscur de la Force, incarné par Kylo Ren... Mais, il se pourrait bien que le fils de Han Solo et Leia Organa ait quand même des sentiments pour la pilleuse d'épaves, qui va devenir l'apprentie de Luke Skywalker dans Star Wars 8.

> Kylo Ren & Snoke |Star Wars TFA audio|

Elle serait la faiblesse de Kylo Ren

Kylo Ren ne se laisse d'abord pas désarçonné par les paroles de son maître, en lui répliquant qu'il ne peut pas avoir de la compassion pour un ennemi du Premier Ordre, l'organisation qui s'oppose à l'Alliance (les Rebelles). Mais, Snoke ajoute LA phrase qui cloue le bec du jeune homme : "Ce n'est pas sa force qui te fait échouer, c'est ta propre faiblesse". Snoke aurait donc réussi à lire clairement en Kylo Ren et dévoilé la vérité. Si Kylo Ren n'arrive pas à combattre Rey, c'est parce qu'il aurait des sentiments pour la jeune femme.

Dans le livre, il est ensuite écrit que "Le reproche était blessant, mais Ren n'en montra rien", preuve qu'il serait dans le déni et essayerait quand même de cacher son "amour" pour Rey à son maître. Mais, il est peut-être déjà trop tard et nul doute que Snoke va redoubler de vigilance lors de l'initiation de Ren au Côté Obscur pour faire "taire" ses sentiments.

Des indices sur cet idylle dans "Star Wars 7" ?

Pour Mike Zenoth, Le Réveil de la Force au cinéma donne un indice qui laisserait penser que Kylo Ren a des sentiments pour Rey. Lorsqu'il l'emmène dans son vaisseau, après leur premier face à-face sur la planète de Maz Kanata, il la porte comme "une princesse" dans ses bras et non comme un vulgaire sac à patates. "C'est presque un geste symbolique", poursuit le Youtubeur dans sa vidéo.



Il faut également se souvenir des propos de J.J Abrams, qui a expliqué que "Kylo Ren connaît Rey avant de la rencontrer", car il a entendu parler d'elle. Plus encore, il va avoir "une relation très intéressante" avec cette dernière. J.J Abrams suggère peut-être ici une relation amoureuse. Pour le moment, toutefois, le suspense reste entier.