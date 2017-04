Star Wars: The Last Jedi Official Teaser

publié le 14/04/2017 à 16:30

Ce jour restera marqué dans l’histoire de Star Wars. Celui de la première bande-annonce de Star Wars 8, attendue de pied ferme par les fans dans du monde entier depuis presque un an pour la Star Wars Celebration. Entre la sortie de Rogue One, le premier spin-off de la saga et la disparition de Carrie Fisher en décembre dernier, Disney et Lucasfilm avaient annoncé que le trailer des Derniers Jedi arriverait au "printemps 2017". L'excitation sera à son comble dès les premières secondes de cette vidéo qui a de quoi alimenter de nombreuses théories.



Que pourra-t-il se passer pour Rey ? Comment Luke Skywalker va-t-il devenir le héros de l'histoire ? Qui sont les "Derniers Jedi" du titre ? Tant de questions qui n'auront une vraie réponse que le 13 décembre prochain. Quant à Carrie Fisher, son rôle en tant que Leia Organa sera d'autant plus fort puisque l'actrice est décédée après le tournage de l'épisode 8.

> Star Wars: The Last Jedi Panel ' Star Wars Celebration Orlando 2017 (US) Durée : | Date : 14/04/2017

Disney n'a pas hésité à jouer avec les nerfs des fans. Car la conférence dédiée à Star Wars 8 : Les Derniers Jedi n'a pas débuté par la projection du premier trailer tant attendu, mais par une séquence vidéo humoristique montrant les nouvelles stars de la saga, Daisy Ridley (Rey) et John Boyega (Finn) tenter de répondre à toutes les questions des fans sur le film à venir. Puis, Kathleen Kennedy et Rian, Johnson, le réalisateur des Derniers Jedi, sont venus livrer quelques anecdotes et commenter quelques images du tournage.