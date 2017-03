publié le 04/03/2017 à 08:05

Mark Hamill en lice pour les Oscars 2018 ? C'est en tout cas ce que pense J.J. Abrams, le réalisateur de Star Wars 7 : Le Réveil de la Force, attendu en salles le 15 décembre prochain. "Je pense que nous serons tous vraiment peinés s'il ne gagne pas d'Oscar, et personne ne le sera autant que Mark", a confié l'Américain lors d'une interview accordée aux Oscar Wilde Awards, à Los Angeles, relatée par le site de l'hebdomadaire britannique NME.



Une prédiction pour la prochaine cérémonie des Oscars, et la science-fiction enfin à l'honneur ? Voyez plutôt un sous-entendu appuyé sur l'importance du personnage joué par Mark Hamill : Luke Skywalker dans le prochain volet de Star Wars, attendu le 15 décembre prochain. Plus encore, cela voudrait dire que le retour de Luke serait au centre de toutes les intrigues des Derniers Jedi, après son bref retour dans l'épisode 7.

Si on a eu tout le plaisir de retrouver notre couple intergalactique Leia et Han Solo dans Le Réveil de la Force, on a du se contenter d'une séquence de quelques secondes sur Luke, à la fin du film. Car, souvenez-vous, dans cet épisode 7, Luke a disparu après l'échec de sa formation Jedi avec Kylo Ren, son neveu. Ce dernier a alors rejoint le Côté Obscur avec le Suprême Leader Snoke. Rey retrouve finalement, le frère jumeau de Leia sur l'île de Ahch-To et Le Réveil de la Force se clôt lorsqu'elle lui tend son sabre laser. Qu'attendre donc du retour de Luke après cette annonce de J.J. Abrams ?

Luke va devenir le Maître de Rey

Ce n'est un secret pour personne : Luke va bien aider Rey à maîtriser la Force. Comme Yoda l'avait fait avec lui dans l'épisode 4, des années auparavant. Selon le site Making Star Wars, on connaîtrait déjà le premier adversaire de la jeune femme, qui lui permettrait de montrer quel Jedi elle peut devenir. On attend de Luke des scènes intenses où il dévoilera sa maîtrise de la Force, mais aussi son maniement du sabre laser, qu'il n'a pas touché depuis des années.

Il pourrait retrouver son ancien apprenti Kylo Ren

Il y a fort à parier que l'ancien apprenti et son maître vont se retrouver dans Les Derniers Jedi. Et c'est là où on pourra attendre une performance transcendante de Mark Hamill dans la peau de Luke, car il devra faire face à son échec, mais aussi à l'assassin de son meilleur ami Han Solo. Reste à savoir, si comme le suggère une rumeur du site de fans Making Star Wars, Luke va demander à Rey de tuer Kylo Ren dans un combat au sabre laser. On a beaucoup de mal à croire que le Jedi demandera à son apprenti d'ôter la vie de son adversaire. Déjà, c'est contraire au code Jedi, et cela rappelle trop la demande l'Empereur à Dark Vador dans l'épisode 5.

... et sa sœur jumelle Leia

Ce sera un moment sans aucun doute très attendu par le public. La réunion des jumeaux Skywalker, des années après la fuite de Luke. Mais, outre le bonheur des retrouvailles, ce ne sera pas si facile pour les jumeaux. En effet, ils devront faire le deuil de leur ami Han Solo. Luke devra ensuite sûrement expliquer à sa sœur pourquoi il est parti à l'autre bout de la galaxie en l'abandonnant face au Premier Ordre. Rarement Mark Hamill n'aura montré cette facette de Luke, blessé, mais prêt à revenir pour sauver la Rébellion et/ou former un nouvel ordre Jedi, ce qui fait écho aux déclarations de J.J. Abrams affirmant qu'il mériterait un Oscar.