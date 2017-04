publié le 15/04/2017 à 12:58

La galaxie Star Wars est en ébullition. Après des mois et des mois d'attente, les fans ont enfin pu découvrir la bande-annonce de Star Wars 8, mais aussi son affiche officielle pendant la Star Wars Celebration à Orlando. Il faut dire que les nombreuses images dévoilées sont des mines d'informations sur ce prochain épisode, attendu le 13 décembre prochain. Déjà le trailer : entre les scènes de batailles entre l'Alliance Rebelle et le Premier Ordre, les paroles de Luke Skywalker (en particulier sa dernière réplique) et les réponses de Rey, le scénario du huitième épisode semble se dessiner... On retiendra surtout que la jeune femme occupera une place essentielle, voire décisive dans Les Derniers Jedi.



En effet, tout laisse à penser que Rey, dont on ne connaît pas encore les parents, incarne l'Élue : celle qui doit apporter l'équilibre dans la Force, c'est-à-dire entre la Lumière (les Jedi) et l'Obscurité (les Sith). Plusieurs indices distillés dans la bande-annonce et l'affiche officielle vont dans cette direction. L'impatience des fans est donc encore plus grande avant la sortie du film.

D'autant que la phrase de Luke : "Les Jedi doivent en finir", n'a pas fini d'attiser les plus grandes théories sur la fin ou non de l'Ordre Jedi, tandis qu'on devine que Kylo Ren reviendra encore plus puissant et habité par une haine contre son ancien maître dans l'épisode 8. Heureusement, Rey pourrait apporter la paix dans la la galaxie très très lointaine. Enfin.



Une place stratégique sur l'affiche des "Derniers Jedi"

L'affiche de Star Wars 8 est de toute beauté et a réussi à faire vibrer les fans autant que devant la bande-annonce. Il faut dire qu'elle contient même des spoilers sur l'intrigue. D'abord, avec les figures de Rey, Luke Skywalker et Kylo Ren qui seront sans doute les trois personnages principaux de l'histoire. Outre les liens familiaux entre Luke et Kylo Ren, ces trois personnages sont liés par la Force. Plus encore, c'est Rey qui est la figure centrale de cette affiche. En effet, la jeune femme est à une place stratégique : au centre, entre Luke (les Jedi) et Kylo Ren (les Sith), et malgré la couleur rouge écrasante, c'est bien elle qu'on remarque le plus.



Rey brandit le sabre laser de Luke, qu'elle lui remet à la fin de l'épisode 7, d'où se dégage deux lumières. D'abord une bleue (qui représenterait la Force des Jedi), qui devient rouge (le Côté Obscur et les Sith). Le faisceau lumineux est d'ailleurs aussi rouge entre le visage menaçant de Luke Skywalker, et celui plus petit, mais tout aussi fermé que Kylo Ren. Ce qui voudrait dire que pour parvenir à l'équilibre dans la Force, il faut passer par le Côté Obscur. Ou, dépasser cette dichotomie entre Lumière et Obscurité pour embrasser pleinement la Force.

Un hommage à l'affiche originelle du premier film "Star Wars" de 1977

Cela n'a pas échappé à certains fans : cette affiche des Derniers Jedi n'est pas sans rappeler celle de l'épisode 4. Entre les postures de Luke et Rey, mais aussi le jet de lumières qui émane du sabre laser, les liens entre les deux images sont forts. Ce qui renforce la théorie que Rey va apporter l'équilibre dans la Force, comme Luke a pu le faire, grâce au sacrifice de son père dans Le Retour du Jedi (l'épisode 6) ou Vador a pu y parvenir grâce à l'aide de Luke. Les fans ne sont pas encore d'accord sur qui serait l’Élu, même si dans le récent épisode de la série Star Wars : Rebels, Obi-Wan révèle que Luke est l’Élu.

Left: 1977. The original poster for "Star Wars" before it became known as Episode IV: A New Hope.



Right: 2017. Episode VIII: The Last Jedi. pic.twitter.com/C877aIebE2 — André (@AndreasFares) 14 avril 2017

Rey évoque "l"équilibre" dans la bande-annonce

Si les premiers mots de la vidéo sont prononcés par Luke Skywalker qui semble rassurer la jeune femme après son passage dans une grotte, c'est autour de Rey de parler. Elle décrit ce qu'elle a pu observer dans sa vision : "La lumière. L'obscurité. L'équilibre". Les trois termes qui font partie de l'essence de la saga depuis sa naissance, il y a 40 ans. On voit ensuite la main gantée de Luke sur un vieux livre avec le symbole de l'Ordre Jedi, ce qui nous laisserait penser que les deux héros vont retourner aux sources de l'Ordre. Dans quel but ? Le mystère plane encore, même si Rey est bien partie pour être la clef.

Que cela veut-il dire pour Rey ?

Si Rey est effectivement l'Élue de cette nouvelle saga, cela a une grande importance pour l'histoire, car pour la première fois dans la saga, cela veut dire qu'une femme peut rééquilibrer la Force et non un homme, comme ce qui a été laissé entendu depuis l'épisode 4. Rian Johnson, le réalisateur de Star Wars 8 continuerait donc le réveil des femmes de l'épisode 7 : ce sont elles qui prennent le pouvoir. À l'image de Rey brandissant fièrement son sabre laser sur l'affiche des Derniers Jedi.