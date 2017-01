PORTRAIT - Elle a 24 ans, tient le rôle d'une rebelle dans "Star Wars" et d'une "mean girl" dans la série "Screem Queens". Billie Lourd, le visage d'une nouvelle génération de femmes fortes à Hollywood.

Crédit : Jordan Strauss/AP/SIPA Bille Lourd et sa mère, Carrie Fisher, le 14 décembre 2015, lors de la première de "Star Wars 7"

par Arièle Bonte publié le 03/01/2017 à 14:53

En regardant Billie Lourd dans un (petit ou grand) écran, difficile de ne pas penser à sa mère. La ressemblance est frappante entre Carrie Fisher, l'inoubliable princesse Leia de la saga Star Wars et Billie Lourd, sa fille de 24 ans, née de sa relation de trois années avec l'agent de star américain Bryan Lourd.



Quelques jours seulement après les morts précipitées de sa mère et de Debbie Reynolds, sa grand-mère également actrice reconnue durant l'âge d'or d'Hollywood, Billie Lourd a brisé le silence sur les réseaux sociaux en remerciant les internautes de leur soutien et en rendant hommage aux deux femmes de sa vie sur Instagram :



"Recevoir toutes vos prières et vos mots doux depuis la semaine dernière m'a donnée de la force durant ces moments où je pensais que la force ne pouvait pas exister. Il n'y a pas de mots pour exprimer à quel point mon Abadaba et ma seule et unique Momby vont me manquer. Votre amour et votre soutien signifient beaucoup pour moi". Ce message de Bille Lourd est accompagné d'un cliché regroupant ces trois générations de femmes. Trois actrices qui, par leur talent et leur personnalité ont (ou vont) marquer les générations à venir.

Une fille made in Hollywood ?

Ses parents côtoient le gratin de Hollywood mais si Billie Lourd est bien née à Los Angeles, dans la capitale du cinéma aux gros sous, la jeune fille a passé toute sa jeunesse à l'écart du show business. Une volonté de ses parents qui voulaient faire d'elle tout sauf une actrice.



Mais difficile pour la jeune Billie de ne pas céder aux sirènes des planches et du jeu avec de tels modèles de femmes fortes dans son entourage (très) proche. La jeune femme n'a de cesse d'admirer les carrières de sa mère et sa grand-mère et rêve, secrètement, d'investir elle-aussi les coulisses d'une pièce de théâtre ou de mettre les pieds sur un lieu de tournage. "Mes parents mont toujours dit qu'il ne fallait pas que je joue. Qu'il fallait que j'obtienne un diplôme à l'université", a raconté Billie Lourd dans un entretien dans Interview.

Alors Billie s'exécute et étudie la religion et la psychologie à l'Université de New York (dont elle sort diplômée en 2014)... tout en se rendant en parallèle à des cours pour apprendre à jouer la comédie. Elle est ensuite choisie pour jouer le rôle d'une mean girl dans la série Scream Queens (aux côtés de Emma Roberts et Abigail Breslin) et de celui du Lieutenant Connix dans les épisodes 8 et 9 de la nouvelle trilogie Star Wars... aux côtés de Carrie Fisher, qui a repris son rôle de princesse Leia. Deux rebelles à la ville comme la scène ?

"Élevée sans genre"

Bille Lourd le confirme : elle n'a pas eu une enfance tout à fait normale. Mais elle a surtout été élevée par une Carrie Fisher fidèle à elle-même, à ses principes, qui a inculqué à sa fille des valeurs fortes. Faisant alors de Billie une jeune fille qui ne cherche pas à entrer dans le moule et qui préfère l'émancipation à l'asservissement.

Il ne s'agit pas d'être une femme forte - il s'agit d'être une personne forte Billie Lourd Facebook Twitter Linkedin

Dans une précédente interview publiée dans les colonnes de Teen Vogue, la jeune actrice a confié que sa mère lui avait appris à "être vraie, gentille et avoir confiance en soi", a-t-elle expliqué avant d'ajouter : "Elle m'a élevée pour ne pas penser aux hommes et aux femmes de manière différente. Elle m'a élevée sans genre. C'est un peu la raison pour laquelle elle m'a appelée Billie. Il ne s'agit pas d'être une femme forte - il s'agit d'être une personne forte", a enfin nuancé la fille de Carrie Fisher.



Si elle joue une étudiante méchante dans Scream Queens, les personnages féminins de cette série (créée par Ryan Murphy, également papa de Glee et American Horror Story) sont indépendants et combatifs (bien que caricaturés à outrance). Dans Star Wars, Bille est un membre de la rébellion, un personnage qui existe d'abord par son combat et non pas par son genre. Bille Lourd, prochaine icône à faire éclater les clichés hollywoodiens ? On y croit.