Luke Skywalker souhaite-t-il la disparition des Jedi ? La question peut légitimement se poser au vu de la première bande-annonce de Star Wars 8 : Les Derniers Jedi. On y entend un Luke Skywalker qui semble avoir perdu toute foi en la Force puisqu'il dit à Rey : "Je ne sais qu'une vérité, il est temps pour les Jedi de disparaître". Comment un héros de la Résistance aussi important que lui peut-il vouloir une telle chose ?



Tout part évidemment de cette phrase, qui semble être prononcée à un moment où Luke ne croit plus en grand chose. Dit-il cela à Rey avant de commencer sa formation ou pendant son entraînement ? Nous ne le saurons pas avant le 15 décembre, date de sortie du long-métrage dans les salles. Ce premier trailer laisse néanmoins entrevoir une période sombre pour Luke Skywalker, qui semble avoir du mal à se remettre de la rébellion de son neveu Kylo Ren. Arrivera-t-il à retrouver la lumière en la personne de Rey ?

La défection de Kylo Ren a dévasté Luke

Luke Skywalker vit très mal la défection de son neveu Kylo Ren, dont il est fait mention dans Le Réveil de la Force. Alors qu'il formait le fils de Leia et Han Solo à devenir un Jedi, tout comme lui, Luke a eu la mauvaise surprise de voir son padawan tiraillé entre la Lumière et le côté obscur de la Force. Le petit-fils de Dark Vador a finalement choisi de suivre les pas de son grand-père en rejoignant le leader Snoke au sein du Premier Ordre.

Le choix de Kylo Ren d'embrasser le côté obscur de la Force n'est pas sans rappeler celui qu'a fait Anakin Skywalker suite à sa formation de Jedi auprès d'Obi-Wan Kenobi. Si Luke n'est évidemment pas responsable des choix de son père, la destinée de Kylo Ren lui rappelle inévitablement celle de Dark Vador. On comprend mieux son désarroi après une nouvelle défection pour la Force, alors que lui-même avait fait le choix de la Lumière plusieurs dizaines d'années auparavant.

En s'exilant sur son île, Luke se retrouve coupé du reste de la Galaxie et n'a aucune idée de la montée en puissance du Premier Ordre et du côté obscur de la Force. En prononçant cette phrase, il ne sait peut-être pas encore à quel point les Jedi peuvent jouer un rôle essentiel pour le maintien de la paix.

Rey lui montrera-t-il la Lumière ?

Si Rey sera sans aucun doute formée par Luke Skywalker, le héros pourrait aussi tirer avantage de sa présence. Cette jeune femme très sensible à la Force, qui en montre une maîtrise impressionnante sans aucun entraînement, aidera sans doute Luke à retrouver espoir dans les Jedi. Elle lui montrera sûrement qu'il faut continuer à se battre et qu'il est le seul à pouvoir l'aider, ainsi que la Résistance.

La sensibilité de Rey à la Force lui rappellera peut-être sa propre histoire et le poussera sans doute à poursuivre la lutte, car la Force est importante dans sa famille depuis son père. Rey pourra ainsi se placer comme l'héritière de Luke, une apprentie Jedi qui a besoin d'un mentor pour tirer profit de la Force et réussir la maîtriser. Former Rey à être une Jedi pourrait être un nouvel objectif pour Luke et lui permettre de voir de nouveau la Lumière.

Luke Skywalker de nouveau au centre de l'intrigue

S'il était déjà au cœur du Réveil de la Force, puisque tout le monde le cherchait, Luke était à peine présent dans le film. Tout va changer dans l'épisode 8. Lors de la Star Wars Celebration, Kathleen Kennedy, la présidente de LucasFilm, a affirmé que Luke Skywalker était "vraiment très important" dans ce nouveau film. Personnage central de la première trilogie, il retrouve une importance certaine.

Mark Hamill a lui aussi évoqué son rôle dans le nouveau long-métrage, expliquant que "ce n'est plus vraiment l'histoire de Luke. Mais je pense qu'il a un rôle important dans toute la saga et, encore une fois, il y a beaucoup de mystères autour de lui, même dans le film".

L'importance de Luke Skywalker n'est évidemment pas une surprise car il fallait bien quelqu'un pour former Rey. Mais aura-t-il un autre rôle que celui de précepteur ? Va-t-il retrouver sa sœur et rejoindre de nouveau la Résistance ? Les Derniers Jedi doit faire la lumière sur les nombreuses zones d'ombre qui entourent encore Luke Skywalker.