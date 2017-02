publié le 04/02/2017 à 08:30

Mais qui peut bien être Snoke, le méchant mystérieux de la nouvelle saga Star Wars ? Si beaucoup de fans pensaient qu'il était d'abord une réincarnation de Dark Vador, puis un Luke Skywalker du futur (oui, vous avez bien lu), d'autres ont ensuite expliqué qu'il est en réalité Dark Plagueis, l'ancien maître de Palpatine aka L’Empereur, dont on apprend l'existence dans La Revanche des Sith. Une théorie qui se base sur la ressemblance physique (troublante, c'est vrai) entre les deux personnages : cicatrices et teint pâle à l'appui.



Mais, face à la montée de plus en plus grande de cette théorie, l'acteur qui incarne Snoke (Andy Serkis) et un membre du Story Group de LucasFilm (qui s'assure que les nouveaux films soient cohérents avec l'univers de George Lucas) ont décidé de répondre aux fans. Une première dans l'univers Disney/LucasFilm, généralement verrouillé au niveau de la communication avant et après la sortie d'un film. Explications.

1. Dark Plegueis est mort de chez mort

C'est l'explication la plus courte, mais aussi sans appel. Tandis que les fans bombardent Pablo Hidalgo de question sur Twitter sur l'identité de Snoke/Plegueis, l'écrivain lâche alors un tweet qui fait le tour de la Toile : " Sidious [Palpaltine, ndlr] a tué Plegueis. Il l'a tué, comme dans 'tuer'". On sait donc qui Snoke n'est pas, mais on ne sait toujours pas qui il est.

@MarissaTalchi @Daniel_Outhier @Gary_Thursby I said Sidious killed Plagueis. He killed him. Killed. As in "to kill". Like, there was killing — Pablo Hidalgo (@pablohidalgo) 8 mai 2016

2. Il est en fait un nouveau personnage de la saga

Malgré la ressemblance physique, Snoke n'est pas Dark Pleguis

Andy Serkins a fait échoué toutes les hypothèses en déclarant dans une interview en janvier dernier, quelques mois donc après les tweets de Pablo Hidalgo à Entertainment Weekly que "Snoke est simplement Snoke. Il est un nouveau personnage, très bien introduit dans la saga". Simple, clair et précis. De quoi calmer les ardeurs des fans (et les nôtres), tant les ressemblances physiques entre les deux personnages sont probantes. mais, on a compris Andy, on arrête de dire ça.

3. Mais alors, qui est Snoke ?

Il n'y a pas encore de réponse précise à cette énigme de Star Wars 7. Même si l'acteur a donné quelques détails sur son personnage, qui serait né pendant la Guerre des Clones (qui correspond à l'épisode 2 au cinéma) : "C'est un personnage énigmatique, mais aussi très vulnérable, ce qui le rend d'autant plus puissant. Il a beaucoup souffert", a t-il expliqué à Entertainment Weekly.



Snoke serait donc, plus ou moins la victime de quelqu'un ou de quelque chose pour avoir autant de cicatrices sur le visage, sans parler de sa vieillesse. La Guerre des Clones s'est en effet déroulée plusieurs décennies avant Le Réveil de la Force.



"Il est au courant des événements antérieurs et il est même conscient du passé, dans une grande mesure", poursuit l'acteur. Cela n'a échappé à personne que Snoke est donc (très) vieux. Reste à patienter, on l'espère, jusqu'au 15 décembre prochain avant la sortie de Star Wars 8, pour en savoir plus.