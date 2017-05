publié le 12/05/2017 à 08:05

La Force est puissante dans la famille Skywalker. Si Luke est un Jedi, Leia de son côté est sensible à leur puissance. Elle peut par exemple ressentir lorsque son frère est en danger (épisode 5) ou réaliser que quelque chose de grave est arrivé à Han Solo (épisode 7) et même avoir une connexion avec Rey (épisode 7) qu'elle ne connaît pas. Même si Leia n'a pas décidé de devenir une Jedi, on pourrait s'attendre à un grand changement dans Star Wars 8. En effet, la Générale pourrait remplacer son frère, qui semble avoir perdu espoir dans les Jedi, comme le dévoilait sa réplique, désormais célèbre, dans la première bande-annonce du film : "Il est temps pour les Jedi d'en finir".



On s'attend ainsi à se retrouver devant une situation catastrophique si elle doit conduire Leia à embrasser la Force de son plein gré, elle, qui a décidé très tôt de dédier sa vie à la politique comme son père adoptif Bail Organa. Mais, il n'est pas trop tard pour changer de voie. L'idée d'une "Leia Jedi" est d'ailleurs souvent au cœur de discussions de fans sur les forums. Même J.J. Abrams le réalisateur de Star Wars 7 en parlait avant la sortie du film et l'auteure Carole Gray donne quelques détails sur la relation de Leia à la Force dans le roman Star Wars : Bloodline, consacré à la vie de l'héroïne juste après l'épisode 6 (Le Retour du Jedi) et avant l'épisode 7.

Au départ, Leia a choisi la politique

Comme sa mère Padmée et son père adoptif Bail Organa, Leia est une politicienne. Elle a dédié sa vie dès ses 14 ans à la République et à la Rébellion. C'est visible dans les films, mais aussi dans le livre de Caroline Gray. Leia est une diplomate hors-pair et décide de battre le Côté Obscur de la Force, mais aussi l'Empire puis le Premier Ordre avec des opérations militaires et des discours au Sénat. "C'est sa décision d'être à la tête de la Résistance et de considérer que le statut de Générale est opposé à celui de Jedi. Mais la Force fait partie d'elle", confiait en 2015, J.J. Abrams au site IGN.



De par son héritage, on a vu que Leia est fortement liée aux Jedi et à leur puissance. Mais dans le roman Star Wars : Bloodline il est aussi révélé qu'elle a beau ressentir la Force, elle préfère se fier à son expérience, plutôt qu'à son ressenti. Un caractère plutôt cartésien opposé à l'enseignement des Jedis. À moins que Leia n'ait d'autres raisons de repousser la Force ?









Elle peut aussi avoir peur de la Force

Sur le forum de fans de Planète Star Wars, c'est une idée qui revient souvent. Et elle n'est pas si farfelue que ça puisque Leia a vu les effets négatifs de la Force sur sa famille entre Luke qui a failli mourir lors de son premier face-à-face avec Dark Vador dans l'épisode 5 (elle sent alors qu'il est en danger et va le secourir), son père Anakin promit à un grand destin qui est devenu l'un des Sith les plus puissants de la galaxie (le Seigneur Vador), et enfin son fils Kylo Ren qui a rejoint le Côté Obscur et tué son père Han Solo.



Il est donc logique que Leia refuse d'être une Jedi, pour ne pas être tentée par le Côté Obscur ou perdre la vie. Mais, si son frère ne lui laisse pas le choix, il est probable qu'elle décide sur le tard, d'apprendre ce qu'il faut pour devenir une Jedi ou bien démarrer un nouvel Ordre avec l'aide de Rey, qui semble être l’Élue qui apportera l'équilibre entre la Lumière et l'Obscurité. Réponse dans les salles le 13 décembre prochain.