publié le 24/03/2017 à 16:28

Star Wars 8 n'aura pas droit à des tournages supplémentaires malgré la disparition de Carrie Fisher. C'est ce que Bob Iger, le PDG de Disney, a déclaré lors d'un entretien avec The Hollywood Reporter. Il met donc fin à quelques hypothèses soulevées par les fans qui parlaient principalement d'une fin alternative aux Derniers Jedi, le titre français de ce huitième épisode. Une idée qui avait son chemin puisque Carrie Fisher est décédée quelques temps après la fin du montage du long-métrage et qu'elle devait aussi apparaître dans les prochains épisodes de la saga.



"On ne va pas changer le film [Star Wars 8] suite à son décès. Sa performance reste la même dans Les Derniers Jedi. Dans Rogue One, il y avait un personnage en partie numérique. Ce ne sera pas le cas avec Carrie", a expliqué le PDG de Disney à The Hollywood Reporter. L'intrigue et les scènes avec la Générale Leia Organa resteront donc les mêmes pour ce prochain épisode attendu le 13 décembre prochain.

Leia Organa sera-t-elle présente dans l'épisode 9 ?

Mais qu'en serait-il pour les Star Wars 9 et 10 ? Le PDG de Disney n'a pas donné de réponse si ce n'est celle-ci : "On commence à parler de ce qui pourrait arriver après l'épisode 9, et de ce que pourraient être les histoires de Star Wars dans les quinze prochaines années". La franchise n'est donc pas prête de s'arrêter ! Reste à savoir comment les scénaristes vont expliquer l'absence probable de Leia Organa dans l'épisode 9 : la feront-ils mourir ? Aurons-nous juste droit à une ligne dans le célèbre générique déroulant expliquant qu'elle a quitté l'Alliance ? Le suspense reste entier.