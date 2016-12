L'actrice américaine est décédée le 27 décembre, à Los Angeles. 4 jours auparavant, elle a subi une crise cardiaque "massive".

Crédit : Nils Jorgensen/Shutters/SIPA Carrie Fisher entourée de Mark Hamill et John Boyega lors d'une convention "Star Wars" en juillet 2016

par Morgane Giuliani publié le 27/12/2016 à 22:14

La nouvelle a ébranlé la galaxie. Le 27 décembre 2016, Carrie Fisher s'est éteinte à Los Angeles, des suites de complications liées à une crise cardiaque "massive", qu'elle a subie à bord d'un vol en provenance de Londres, le 24 décembre. Elle avait ensuite été hospitalisée. L'actrice de 60 ans est connue pour avoir interprété la princesse Leia dans la première trilogie de la saga de science-fiction Star Wars, aux côtés de Harrison Ford et Mark Hamill.



Le second a été l'un des premiers à réagir en apprenant le décès de celle qui, comme lui, avait repris son rôle en 2015 dans Star Wars : le Réveil de la Force. "Je n'ai pas de mots", a-t-il écrit, suivi du hashtag #dévasté. Il a ajouté une photo de lui et Carrie Fisher, dans ses bras, il y a plus de 30 ans, glissés dans la peau de leurs personnages.

"Star Wars" en deuil

Anthony Daniels, qui jouait le robot doré C3PO, s'est aussi exprimé : "Je pensais que j'avais reçu ce que je voulais sous le sapin. Mais ce n'était pas le cas. Malgré toutes ces pensées et prières, de la part de tant de personnes. Je suis très, très triste."

De son côté, Peter Mayhew, légendaire interprète de Chewbacca, a aussi exprimé sa tristesse : "Il n'y a pas de mots pour cette perte. Carrie était toujours la lumière la plus forte dans chaque pièce où elle entrait. Elle me manquera énormément." L'acteur a joint deux photos de lui et Carrie Fisher à son message.

Billy Dee Williams, qui incarnait Lando Calrissian dans les épisodes V et VI, s'est dit "profondément triste à l'annonce de la mort de Carrie. Elle était une amie chère, que je respectais et admirais énormément. La Force est obscure aujourd'hui !"

Éloges

D'autres célébrités non-liées à l'univers de Star Wars ont aussi, bien évidemment, fait part de leur émotion. Comme Whoopi Goldberg : "Carrie Fisher est morte, personne n'aurait dû avoir le droit d'être aussi drôle et intelligent qu'elle. Adieu Ange d'Argent. Mes condoléances à Debbie et Billie. Repose en paix."





L'acteur Stephen Fry salue "la personne la plus brillante, la plus drôle, la plus courageuse, la plus intelligente et la douce que j'ai connue. C'est un coup dur de perdre Carrie Fisher."

La mère de Carrie Fisher, l'actrice Debbie Reynolds, s'est quant à elle exprimée sur Facebook : "Merci à toutes les personnes ayant accueilli les dons et talents de ma fille bien-aimée et géniale. Je suis reconnaissante de vos pensées et prières, qui la guident à présent à son prochain arrêt." Enfin, un compte Twitter parodique du chien de Carrie Fisher, Gary, dont elle était inséparable, a tweeté une photo du carlin debout à la fenêtre : "Je t'attendrai toujours".