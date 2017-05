publié le 20/05/2017 à 10:00

"La haine a été souvent la préface de l'amour", disait le philosophe Alexandre Vinet. Et il se pourrait bien que les tensions électriques entre Kylo Ren et Rey, les héros de Star Wars 7, s'apparenteraient plus à de l'amour qu'à une forme de rivalité entre le Côté Obscur (Kylo Ren) et la Lumière (Rey). À quelques mois de la sortie de Star Wars 8, les fans épluchent toutes les théories possibles pour expliquer cette connexion si spéciale entre les deux protagonistes. Sur le forum Reddit, c'est celle d'une relation amoureuse qui fédère le plus d'internautes.



Après Anakin Skywalker et Padmée, Han Solo et Leia, on pourrait donc découvrir Kylo Ren et Rey ! C'est en tout cas ce qu'imagine une bonne partie des fans de la galaxie Star Wars sur les forums dédiés. La théorie ne semble peut-être pas si farfelue. Il y a quelques mois, on a découvert, grâce au livre du Réveil de la Force, que Kylo Ren ressentait de la compassion pour Rey. Un sentiment qu'il ne devrait pas éprouver en tant que futur Sith et encore moins pour son ennemie.

Les biographies officielles de Kylo Ren et Rey ont même été modifiées. Il est expliqué qu'ils partagent une "bizarre et mystérieuse connexion" sur le site officiel Star Wars. Des indices assez solides pour annoncer une histoire d'amour dans Les Derniers Jedi ?

Leur amour permettrait à Kylo Ren de revenir dans la Lumière

La romance entre Kylo Ren et Rey est liée à une autre théorie concernant le fils de Han Solo et Leia. Il se pourrait qu'il décide de retourner dans la Lumière et abandonner le Suprême Leader Snoke dans Les Derniers Jedi. Il pourrait ainsi participer avec Rey et Luke à la formation d'un nouvel ordre Jedi, comme Luke le laisserait entendre dans la bande-annonce. On sait que Kylo Ren éprouve de la compassion pour Rey, qu'il l'a aussi portée comme une princesse pour l'emmener sur son vaisseau après leur premier face-à-face sur la planète de Maz Kanata. En tombant amoureux de Rey, Kylo pourrait aussi renouer avec l'humanité qu'il a perdue en rejoignant le Côté Obscur.



Un internaute sur Reddit va même plus loin en comparant l'histoire de Kylo Ren et Rey à La Belle et la Bête : "Comme La Bête, Kylo Ren renferme une tendresse surprenante. On le voit aussi être déchiré entre le Côté Obscur et la Lumière ... Peut-être que Rey est l'héroïne dont Ren a besoin pour se retrouver".

Ils ont la Force en point commun

La scène de l'interrogatoire entre Kylo Ren et Rey est très importante. C'est là que l'on découvre que Rey a des capacités pour la puissance des Jedi, supérieures à celles de Kylo Ren, qui a été formé. Même si l'on ignore encore qui sont les parents de Rey, il est évident que les deux héros ont hérité de la Force dès leur naissance. Kylo Ren est l'héritier de la lignée Skywalker et Rey pourrait avoir été conçue par la Force elle-même. Ce point commun montrerait qu'il y a de fortes chances pour la Force souhaite les réunir plutôt que de les diviser.

Ce ne serait pas la première histoire d'amour interdite dans "Star Wars"

Il n'échappe pas aux fans sur Reddit que la galaxie Star Wars a déjà développé une histoire d'amour interdite et compliquée : celle d'Anakin Skywalker et de Padmée Amidala dans les épisodes 2 et 3. Anakin étant un Jedi, il n'a pas le droit de tomber amoureux. Les deux héros se marient quand même en secret et deviennent les parents de Luke et Leia Skywalker, les héros emblématiques de la saga de George Lucas.



Cette première histoire d'amour se termine tragiquement. Padmée meurt, le cœur brisé par Anakin, qui rejoint le Côté Obscur et devient Dark Vador. Cette histoire est l'une des pierres fondatrices de la mythologie Star Wars, qui pourrait donc être l'une des bases de cette nouvelle saga démarrée par J.J. Abrams avec Star Wars 7. Des décennies plus tard, il se pourrait que l'histoire se répète entre Kylo Ren et Rey, qui représentent les deux facettes de la Force qui n'ont pas le droit de s'unir.



La première rencontre de Rey et Kylo Ren a d'ailleurs été loin d'être une partie de plaisir. Kylo Ren a capturé et torturé Rey, sans vraiment y parvenir grâce à la puissance de la Force de Rey, pour avoir des indices sur Luke, son oncle et ancien maître Jedi. La réponse à cette théorie dans les salles, le 13 décembre prochain.