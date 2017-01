THÉORIE - Il se pourrait bien que la jeune héroïne du "Réveil de la Force" soit liée au plus grand Seigneur Sith de la galaxie.

Crédit : LucasFilm / Disney Rey aurait un puissant lien avec Dark Vador

par Capucine Trollion publié le 19/01/2017 à 06:13

"Dark Vador est mort, longue vie à Dark Vador !" pourraient scander certains fans. Selon les dernières rumeurs, il se pourrait bien que le Seigneur Sith ait un lien avec Rey l'héroïne du Réveil de la Force. Une idée qui commence à faire son chemin, et qui fait écho à une précédente rumeur sur les parents de la jeune femme. Si beaucoup de fans pensent qu'il s'agit de Luke Skywalker, vue la connexion des deux héros via le sabre laser, d'autres ont cherché (encore) plus loin.



Un an avant sa sortie, Star Wars 8 continue d'agiter la communauté Star Wars. Alors que la bande-annonce se fait toujours attendre, mais qu'une partie de l'intrigue ai fuitée sur Internet, la mystérieuse famille de Rey n'en finit pas de passionner. Si Movie Pilot a s'est plongé dans l'enfance de la jeune fille et expliqué par A +B que Luke ne pourrait être son père, The Guardian pense qu'elle serait en réalité la preuve d'une réincarnation de Dark Vador, disparu dans Le Retour du Jedi.

Rey serait née grâce à la Force de Dark Vador

Pour commencer la théorie, on pourrait admettre que Dark Vador serait le père de Rey. Vous avez bien lu et on vous en dit plus. Souvenez-vous, dans l'épisode 3, Anakin terrorisé à l'idée de perdre Padmée, cherche à tout prix à déjouer la Mort. C'est ce que lui promet Palpatine en se basant sur la légende de Dark Pleguis, qui aurait trouvé le moyen de créer la Vie et de contrer la Mort.



On part alors du principe qu'une fois devenu Dark Vador, il continue son apprentissage et parvient lui aussi à ce stade de la Force. Toujours fou de chagrin après la mort de Padmée, Dark Vador aurait essayé de la recréer grâce à la Force et c'est ainsi que Rey serait née. Mais Dark Vador ne la rencontre pas, puisque la Force l'aurait placée dans une famille sur Jakku, comme elle l'aurait fait avec Anakin sur Tatooine.

Ellle a beaucoup de points communs avec Anakin Skywalker

L'histoire de Rey est en plusieurs fois similaire à celle d'Anakin et de Vador. Elle ne connaît pas son père et a vécu son enfance sur une planète désertique. Elle est une excellente pilote et mécano, comme Anakin, sans parler de sa capacité à interagir avec la Force. Si on ne connaît pas encore son taux de midichloriens, nul doute qu'il est aussi élevé que celui d'Anakin. Rey est aussi très respectueuse des droïdes, comme le prouve BB-8. Une amitié qui n'est pas sans rappeler celle d'Anakin avec R2D2, avant que ce dernier ne rencontre Luke Skywalker. Enfin, les fans l'ont remarqué : Rey est l'Élue de cette génération Star Wars, comme l'était Anakin. C'est elle qui va permettre de rééquilibrer la Force et détruire le Premier Ordre.

Elle est plus forte que Luke à son âge

Cela n'a échappé à personne : Rey est bien plus forte que son futur maître, lorsqu'il rencontre Ben Kenobi dans Un nouvel espoir. Même si elle prend plaisir à jouer avec la Force, il faut bien constater qu'elle la maîtrise beaucoup plus vite que Luke ne le faisait à son âge (on se souvient de ses premiers entraînements avec Yoda sur Dagoba). Ce serait un autre argument pour The Guardian afin d'expliquer que Rey n'est autre que la réincarnation de Dark Vador.



En la créant, comme on l'a vu précédemment, elle aurait ainsi hérité de ses pouvoirs, qui sont parmi les plus puissants de la galaxie. C'est pourquoi elle est aussi douée, aussi vite et sans entraînement. On a donc hâte de découvrir comment Rey va se débrouiller, après son apprentissage avec Luke Skywalker.

... et que Kylo Ren

Là encore, la théorie est plausible. Kylo Ren lui-même est dépassé par Rey et sa Force, alors qu'il est quand même le petit-fils de Vador ! Lors de sa première entrevue avec Rey, il a des difficultés à entrer dans son esprit, puisqu'elle parvient à le repousser. Plus encore, lors de la scène finale, ce n'est pas sa Force qui parvient à lui apporter le sabre d'Anakin, mais celle de Rey. Le sabre aurait alors retrouvé son maître, ce qui expliquerait aussi pourquoi Rey est plongée dans cette scène de flashback, non pas parce qu'elle est la fille de Luke, mais la renaissance de Vador. D'ailleurs, la scène démarre avec la respiration du Seigneur Sith. Coïncidence ? À vous de le décider. La réponse sera dévoilée dans les salles le 15 décembre.