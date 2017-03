publié le 12/03/2017 à 08:05

C'est un passage qui n'a pas laissé les spectateurs de Star Wars 7 de marbre. Celui dans le château de l'extra-terrestre de Maz Kanata qui donne le sabre laser d'Anakin, puis de Luke à Rey. On apprend alors que l'arme Jedi a appelé la jeune femme, qui devrait avoir lien avec les Skywalker. Outre la question sur les parents de Rey, il est aussi évidemment de se demander comme Maz Kanata, qui tient un repaire de pirates de l'espace a-t-elle pu se procurer le sabre ? C'est dans le roman Star Wars : Aftermath Empire's End de Chuck Wendig que se trouvent des éléments de réponse.



Mais d'abord, (re)parlons plutôt de ce sabre laser. Il a d'abord appartenu à Anakin Skywalker, avant d'être récupéré par Obi-wan Kenobi, après leur redoutable face-à-face dans l'épisode 3. Ce dernier le donne ensuite à Luke Skywalker, le fils d'Anakin dans l'épisode 4. C'est avec cette arme qu'il commence sa formation Jedi. Mais, Luke perd ensuite son arme lors de son combat contre Dark Vador dans l'épisode 5 (qui lui coupe la main), sur la planète Bespin, où réside Lando Calrissian, l'ami de Han Solo (qu'on retrouvera dans le spin-off sur le contrebandier).

Ensuite, plus de traces du sabre jusqu'au Réveil de la Force (l'épisode 7) et cette fameuse scène de flashback dans le repaire de Maz Kanata. Comment le sabre laser des Skywalker a-t-il pu atterrir sur cette planète ? Si on espère que la réponse nous sera donnée dans le prochain Star Wars 8, un indice a été dévoilé dans le roman Star Wars : Aftermath Empire's End.

Lando Calrissian, la clef du mystère

C'est le site de l'Express UK qui révèle passage du livre qui nous intéresse. On apprend ainsi que ce serait Lando Calrissian qui aurait retrouvé le sabre laser d'Anakin et de Luke (qu'il perd dans l'épisode 5, comme vu précédemment). Et selon la chaîne YouTube Star Wars Explained, Lando aurait voulu donné l'épée à Han Solo comme cadeau de naissance pour Ben/Kylo Ren (le fils de Han Solo et Leia). Mais, il n'est pas précisé pourquoi c'est finalement Maz Kanata qui en hérite. Peut-être parce que Lando qu'elle est aussi une amie de longue date de Han Solo, comme on le découvre dans Star Wars 7.



D'ailleurs, Lando et Maz se sont rencontrés sur Takodana (la planète de Maz), dans une scène de la série LEGO Star Wars, juste avant les événements du Réveil de la Force. On apprend que Han est poursuivi pour son affaire des Rathars (qu'on voit dans l'épisode 7), où il a arnaqué plusieurs personnes et que Maz a commandé un mystérieux objet. Lando viendra ensuite à sa rescousse en donnant une fausse indication. Et on découvre que ce n'est pas le sabre laser de Luke dans la valise, mais des sortes de trompettes...

> Hunting for Han | LEGO Star Wars: The Resistance Rises | Disney XD

Cependant, on ne sait pas si Rian Jonhson, le réalisateur de Star Wars 8 a décidé de s'aider de ce passage pour dévoiler comment Maz Kanata a retrouvé le sabre laser des Skywalker. Quoiqu'il en soit, l'arme Jedi sera sans doute au centre de l’intrigue, puisqu'elle va retrouver son ancien maître (Luke), servir probablement de nouveau à Rey, tandis que Kylo Ren fera sans doutes tout pour récupérer l’arme qui est aussi celle de son grand-père : Dark Vador.