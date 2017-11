publié le 07/11/2017 à 07:44

Un dessin polémique et des menaces de mort. L'histoire se répète pour Charlie Hebdo, qui a décidé de porter plainte, lundi 6 novembre. Des messages d'intimidation font pression sur l'hebdomadaire, près d'une semaine après la publication de la dernière une de Charlie Hebdo. Le lecteur peut y voir un dessin de Tariq Ramadan, accusé de viol depuis plusieurs semaines, pris à pic avec en titre : "Je suis le sixième pilier de l'Islam". Suite à la plainte de Charlie Hebdo, le Parquet de Paris a décidé d'ouvrir une enquête pour apologie publique d'un acte de terrorisme et menaces de mort pas écrit.



Depuis l'attentat de janvier 2015 contre la rédaction de l'hebdomadaire, qui a fait 12 morts, les menaces contre le journal sont prises au sérieux. Riss, le directeur de la rédaction, admet que le journal n'a jamais cessé de recevoir des messages d'insultes et d'intimidation. Le sixième pilier de l'islam est considéré par les extrémismes comme le jihad. "Il fallait donc porter plainte pour lutter contre la banalisation de l'appel au meurtre et rester debout envers et contre tout", a déclaré Riss. Une chose est sûre dans la tête des dessinateurs : Charlie Hebdo doit survivre à Daesh.

À écouter également dans ce journal :

- Le président français Emmanuel Macron participera aux commémorations des attentats du 13 novembre 2015, selon RTL.

- Meurtre d'Alexia Daval : l'avocat des parents de la victime est très confiant sur le déroulé de l'enquête et entrevoit "un dénouement rapide". Les obsèques de la jeune femme auront lieu mercredi 8 novembre.



- Ariane Fornia maintient ses accusations d'agression sexuelle contre l'ancien ministre Pierre Joxe. La jeune écrivaine affirme que l'homme politique l'a harcelé sexuellement en 2010. Ce dernier dément et réclame des excuses publiques.



- Le président américain Donald Trump est arrivé en Corée du Sud, près de Séoul, ce mardi 7 novembre, où il a été accueilli par des manifestants anti et pro guerre.



- Fusillade au Texas : le tireur aurait agi par vengeance contre son ex-belle-famille. L'ancien militaire avait été condamné pour violences conjugales et exclu de l'US Airforce.



- Comment exister en dehors du Front national (FN)? L'ancien numéro 2 du FN Florian Philippot présente la charte de son nouveau parti, ce mardi 7 novembre.



- Les députés ont voté la surtaxe exceptionnelle lundi 6 novembre. Celle-ci s'appliquera dès l'an prochain aux grandes entreprises. Il s'agit de compenser la perte de 10 milliards d'euros, suite à la censure de la taxe sur les dividendes.



- Football : Nabil Fekir a rejoint l'équipe de France pour préparer les matchs amicaux de vendredi 10 et mardi 14 novembre. Il a été accueilli par de nombreux supporters stéphanois.