Gestes de Nabil Fekir et Patrice Évra : ce qu'en pense Didier Deschamps

publié le 06/11/2017 à 16:35

Il ne pouvait y échapper. Pour sa première conférence de presse à Clairefontaine avant les matches amicaux des Bleus face au Pays de Galles (vendredi 10 novembre) et en Allemagne (mardi 14 novembre), Didier Deschamps a été interrogé sur les deux derniers gestes polémiques de joueurs français, Nabil Fekir et Patrice Évra.



À propos de la célébration du capitaine lyonnais sur le dernier but à Saint-Étienne, le sélectionneur estime que "dans le contexte, c'est un geste qui n'est pas approprié". Mais il se montre clément en ajoutant que les joueurs "ne sont pas des robots". "Je connais bien Nabil, c'est quelqu'un qui ne calcule pas. Ce n'était pas quelque chose de prémédité (...) Il ne devrait pas le faire mais c'est arrivé, ça peut arriver".

"Je préfère retenir sa performance et le niveau qu'il a depuis plusieurs semaines", a poursuivi Didier Deschamps. Nabil Fekir, 24 ans et neuf sélections, fait son retour en équipe de France après avoir manqué le précédent rassemblement. En 11 matches de Ligue 1 depuis le début de la saison, il a trouvé le chemin des filets à 11 reprises et délivré 3 passes décisives.

Concernant le défenseur marseillais, coupable d'un coup de pied contre l'un de ses propres supporters, le propos est beaucoup moins nuancé. "C'est un geste qu'il ne doit pas faire, il le sait bien. Il y aura les conclusions qui suivront, de son club et de l'UEFA (...) Je ne suis pas là pour le juger ou le défendre". Le latéral gauche aux 81 sélections n'a plus été appelé chez les Bleus depuis novembre 2016. Il était venu pallier la blessure de Layvin Kurzawa.