publié le 21/02/2017 à 05:15

Depuis les attentats du 13 novembre 2015, les hommages aux victimes se sont multipliés. Aussi bien devant les établissements touchés lors des attaques que devant la place de la République. Au total, quelque 7.709 documents, poèmes, dessins, messages, etc, déposés après ces attentats ont été collectés entre décembre 2015 et mai 2016 par les archivistes de la ville de Paris, et ce afin de préserver la mémoire des victimes. Ces 7.709 documents sont visibles depuis le 20 février, mis en ligne sur le site rénové des Archives de Paris, a annoncé la mairie de Paris.



Ces documents peuvent être recherchés sur une page dédiée par formats (petits ou grands) mais aussi par lieux touchés (La Belle Équipe, le Bataclan, etc) ou encore par date de collecte. Plusieurs exemples de ces témoignages et de ces hommages avaient été publiés sur le site de Paris.fr. Une centaine de ces messages avait même fait l'objet d'une exposition.

La mise en ligne de l'intégralité des documents récoltés intervient à l'occasion d'une modernisation du site internet des archives municipales. Quelque 800.000 références y sont enregistrées, et chaque année, environ 600.000 personnes le consultent. Avec cette transformation, de nouvelles fonctions ont été ajoutées comme la recherche thématique, la recherche topographique, et la recherche a été simplifiée. Par ailleurs, une rubrique fournira les détails de l'actualité et de la programmation culturelle des Archives.