publié le 06/11/2017 à 13:01

Quelles sont les causes du décès d'Alexia Daval ? La joggeuse de 29 ans a été retrouvée morte après avoir disparu suite à son footing, samedi 30 octobre. Lors d'une conférence de presse organisée ce lundi 6 novembre, la procureure de Besançon a annoncé que la mort de la jeune femme n'est pas encore élucidée.



"Le décès est probablement lié à une asphyxie, sans que l'on connaisse encore le mécanisme de cette asphyxie [...] Et il n'est pas possible hélas d'affirmer qu'elle n'a pas été violée", a précisé la magistrate Edwige Roux-Morizot au cours d'une conférence de presse à Besançon. "L'enquête est compliquée, comme toutes les enquêtes où l'on n'a pas pu identifier le ou les auteurs tout de suite", a-t-elle souligné en précisant qu'"aucune garde a vue" n'était en cours.



"Il y aura moyen de savoir de quoi elle est morte, le corps n'ayant pas été calciné de manière suffisamment importante pour empêcher ces conclusions avec des examens complémentaires", a-t-elle ajouté. Ces examens complémentaires seront effectués "de la façon la plus rapide possible", a-t-elle indiqué. "On pourra savoir, vraisemblablement, si elle a ou non été violée, à la suite de ces examens complémentaires", a-t-elle conclu.

Alexia Daval a-t-elle été violée ?

L'information selon laquelle Alexia Daval "a été étranglée et non violée est erronée", a expliqué la procureure. "C'est la raison pour laquelle je ne l'ai à aucun moment confirmé", a-t-elle déclaré.



"L'autopsie, si elle a été concluante, ne permet pas à ce jour d'établir avec certitude les causes de la mort de la jeune femme. Même s'il ne fait aucun doute qu'on lui a volontairement donné la mort. C'est la raison pour laquelle il avait été décidé de ne pas en communiquer les résultats dans l'immédiat", a-t-elle ajouté.

"Le plus bel hommage que l'on pourrait rendre à sa mémoire serait de laisser les enquêteurs et la justice travailler dans la plus grande des sérénités afin de ne pas interférer avec les suites de l'enquête et permettre d'interpeller le ou les auteurs de ce crime odieux", a-t-elle lancé.