L'étau se resserre autour de Tariq Ramadan. L'universitaire déjà accusé de viols par deux femmes, est aujourd'hui mis en cause par quatre de ses anciennes élèves. Celles-ci affirment dans la Tribune de Genève avoir été harcelées par l'islamologue, et pour trois d'entre elles avoir eu des relations sexuelles avec lui, alors qu'elles avaient entre 15 et 18 ans.



C'est dans les années 1980 et 1990 que se seraient déroulés les faits, alors que Tariq Ramadan enseignait le français et la philosophie à Genève, au Cycle des Coudriers puis au Collège de Saussure. Les quatre femmes, dont le quotidien suisse ne donne pas les noms décrivent toutes "l'emprise psychologique" qu'avait exercé sur elles "leur brillant professeur". Si elles ont accepté de se confier, c'est pour soutenir "celles qui osent dénoncer aujourd’hui les abus de cet homme", écrit le journal.

"Il a mis sa main sur ma cuisse en me disant qu’il savait que je pensais à lui le soir avant de m’endormir. Ce qui était faux. C’était de la manipulation. Il disait qu’il pensait à moi mais qu’il était marié. J’étais mal, mais je ne pouvais rien dire. C’était mon prof", raconte l'une des femmes, âgée de 14 ans à l'époque. Si dans son cas elle explique ne pas avoir eu de relations sexuelles avec l'islamologue, elle confie avoir subi "les foudres de son professeur", relate La Tribune de Genève.

"J’ai été abusée et violentée. Je me suis beaucoup efforcée d’oublier, mais tout ressort maintenant avec ces affaires…" livre avec émotion une autre femme, de 18 ans au moment des faits. Et de poursuivre : " J’ai eu des relations sexuelles avec lui. Il était marié et père de famille. Cela s’est passé trois fois, notamment dans sa voiture. C’était consenti mais très violent. J’ai eu des bleus sur tout le corps (…) L’histoire s’est sue et il m’a menacée, en exigeant le silence de ma part."

La Tribune de Genève est aussi entrée en contact avec Stéphane Lathion, un spécialiste suisse de l'islam, ancien ami de Tariq Ramadan. "Je n’avais jamais rien remarqué pendant des années, mais à partir de 2003, j’ai entendu des rumeurs, des soupçons. J’ai reçu un coup de massue il y a deux ans, quand un ami m’a parlé d’une ancienne élève de Tariq Ramadan à Genève qui avait souffert d’une relation violente avec lui (…). Tariq Ramadan est un prédateur qui a abusé de son pouvoir d’enseignant, de prédicateur et d’intellectuel pour séduire des femmes et des jeunes filles, qui en ont souffert", souffle-t-il amer.



En Suisse, la majorité sexuelle est fixée à 16 ans. Cependant, profiter "des rapports d'éducation", pour commettre un acte "d'ordre sexuel" sur un mineur âgé de plus de 16 ans, est passible de trois ans d'emprisonnement. Mais dans le cas des quatre témoignages publiés dans le quotidien genevois, les faits sont prescrits.