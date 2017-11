publié le 05/11/2017 à 07:59

Un mois et demi après avoir claqué la porte du Front national, Florian Philippot vole de ses propres ailes à la tête de son mouvement, Les Patriotes. Il a entamé ce samedi 4 novembre à Draguignan (Var) une tournée des élus qui l’ont suivi dans son aventure. Il a prononcé un discours avec la volonté de se démarquer de Marine Le Pen.



C’est son premier discours de chef de parti. Sans jamais citer Marine Le Pen, Florian Philippot se démarque de celle dont il a été si proche, comme lorsqu’il tacle le manque de clarté du FN sur l’Europe, pointant du doigt les "partis politiques du système" qui sont "de plus en plus nombreux, puisque de nouveaux partis rejoignent le système, subrepticement, sans l’annoncer totalement à leurs électeurs."

Une autre critique à peine voilée, celle qui concerne "ceux qui, ne sachant pas quoi proposer, compensent par l’excès par des propos irresponsables". Devant une petite centaine de personnes, Florian Philippot tente de définir son patriotisme, qu’il veut moderne et positif. Mais ses troupes sont encore maigres, alors il appelle à des alliances ponctuelles, tantôt avec Jean-Luc Mélenchon tantôt avec les Républicains, voire avec le FN. Difficile, cependant, d’imaginer comment, alors que son mouvement n’a ni députés ni sénateurs.

À écouter également dans ce journal

- Alors qu'une marche blanche aura lieu ce matin à Gray en Haute-Saône en mémoire d'Alexia Daval, la joggeuse retrouvée carbonisée, l'autopsie révèle une mort par strangulation. C’est une information révélée par une source proche du dossier, que la procureure de Besançon n'a pas encore confirmée. Néanmoins, il s'agit d'un élément qui permet d'orienter l’enquête.



- Une centaine de personnalités, parmi lesquelles Zabou Breitman, Louane ou Florence Foresti, sollicitent Emmanuel Macron dans le Journal Du Dimanche et réclament un plan d'urgence pour la lutte contre le harcèlement sexuel. Parmi les actions dont il est possible de s'inspirer, une campagne de prévention reconduite depuis le mois de septembre dans le métro de Toulouse.



- Exilé à Bruxelles pour échapper aux poursuites de la justice espagnole, le président déchu de la région catalane Carles Puigdemont souhaite un regroupement des forces séparatistes lors des élections du 21 Décembre. Sur le terrain, en Catalogne, les habitants restent divisés.



- Un lâcher de ballons aura lieu ce dimanche aux Abrets-en-Dauphiné (Isère) pour le 9ème anniversaire de la petite Maëlys. La fillette a disparu il y a maintenant plus de deux mois lors d'un mariage à Pont-de-Beauvoisin.



- Nouvelles révélations autour de Tariq Ramadan : selon la Tribune de Genève, le célèbre islamologue aurait harcelé plusieurs de ses élèves mineures lorsqu'il enseignait au sein de deux établissements scolaires dans les années 1980 et 1990. Tariq Ramadan fait l'objet en France de deux plaintes pour viols ; il a lui-même porté plainte pour dénonciation calomnieuse.