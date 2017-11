Florian Philippot est l'invité de RTL

publié le 07/11/2017 à 07:20

Le 21 septembre dernier, Florian Philippot était encore vice-président du Front national (FN). Après un départ avec perte et fracas, l'ancien bras droit de Marine Le Pen n'a pas de mots assez durs pour qualifier son ancien parti, "un astre mort" incapable de gagner la présidentielle et qui risque de "vite décevoir" avec "ses retournements idéologiques". Cette véhémence est-elle sincère ou trahit-elle les plaies d'un divorce encore frais ?



Toujours est-il que la rupture semble bel et bien consommée du côté de Florian Philippot, qui préside Les Patriotes, think tank qu'il a fondé en mai dernier devenu parti politique. Le député européen, qui a attiré dans son sillage de nombreux élus frontistes, présente en effet mardi 7 novembre la charte de son mouvement qui revendique 5.000 adhérents. "On va définir (...) quels sont nos grands objectifs politiques", a-t-il promis lundi 6 novembre sur Franceinfo.

Mais Florian Philippot pourra-t-il prétendre aux sommets de la politique grâce à sa nouvelle structure partisane ? Car même s'il assure que "le regard des gens a changé" depuis qu'il a quitté le FN, le député européen devra surtout parvenir à rassembler autour de son projet des poids lourd de la politique et trouver des financements pour le faire vivre.



