Accusé d'agression sexuelle par Ariane Fornia, l'écrivaine et fille d'Éric Besson, l'ancien ministre Pierre Joxe a dénoncé dans une "mise au point" lundi 6 novembre "un tissu de contre-vérités" et demandé "des excuses écrites et publiques", sans porter plainte.



Outrée par cette sortie, son accusatrice a fait savoir qu'elle allait s'entretenir avec son avocat pour d'éventuelles "suites à donner" à cette affaire, dont les faits seraient survenus à l'Opéra Bastille à Paris, au printemps 2010.



"J'espérais naïvement que j'aurais des excuses de sa part (...) J'aurais été prête à les acceptées. Mais non seulement il ne s'excuse pas, mais il exige, lui, des excuses publiques. Je trouve ça immonde et d'une obscénité inouïe. Non seulement il n'aura pas mes excuses, mais je maintiens absolument tout ce que j'ai dit", fulmine-t-elle au micro de RTL, avant de menacer l'ancien membre du Conseil constitutionnel, fautes d'excuses de sa part, de le citer en diffamation.

Pierre Joxe a décortiqué un post du blog d'Ariane Fornia publié le 18 octobre dans lequel elle décrit l'agression sexuelle dont elle se dit victime. "Les contradictions qui minent ce récit le discréditent entièrement", estime l'ancien ministre, qui poursuit : "J'ai fait vérifier que ce soir-là, comme toujours depuis sa création, L'Or du Rhin a été exécuté sans entracte". Et de souligner que, dans sa description, Ariane Fornia "raconte l'arrivée de son père 'à l'entracte'".



Une défense "complètement ridicule", rétorque Ariane Fornia. "Il en vient à discuter de Wagner et de comment ça se passe dans ces opéras, mais qu'il essaie de se souvenir de mes ongles dans le dos de sa main", s'exclame-t-elle. Et de s'offusquer : "On me pardonnera, lorsque j'ai été agressé sexuellement, d'avoir oblitéré le souvenir de ce qui se passait sur scène à cause de ce qui se passait sur ma cuisse".