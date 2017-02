publié le 15/02/2017 à 08:15

Après Laurence Haïm, ancienne envoyée spéciale à Washington pour la chaîne i-Télé, et Bernard Mourad, ancien responsable d'Altice Media, Emmanuel Macron a séduit un troisième personnage médiatique. Laurent Fontaine, l'ex-animateur star de TF1 de 54 ans, a rejoint les rangs du mouvement "En Marche !", dès sa création le 6 avril 2016.



Sa mission de bénévole ? Coacher les proches d'Emmanuel Macron, souvent novices en matière d'interview politique. Interrogé par nos confrères de StreetPress, Laurent Fontaine résume son intervention auprès des députés Richard Ferrand, Corine Erhel, Christophe Castener, ancien candidat socialiste aux régionales 2015 en Paca, et Arnaud Leroy en trois questions. "Comment je me positionne, être toujours concentré, est-ce que j'ai l'air sympa...", énumère-t-il. "Les soutiens d’Emmanuel Macron sont moins habitués aux médias qu’un Philippot. Je pense que je peux leur apporter quelques trucs."

S'il a "donné quelques conseils" à son "ami" Xavier Bertrand (Les Républicains) lorsqu'il affrontait Marine Le Pen (Front national) au second tour des élections régionales 2015 dans les Hauts-de-France, ce natif de Choisy-le-Roi s'est engagé en politique au Parti socialiste, où il a été "encarté à 16 ans", raconte StreetPress. Attaché parlementaire du député socialiste du Calvados Henry Delisle entre 1984 et 1986, il a poursuivi sa carrière au poste de responsable du service de presse du ministère des Postes, Télécommunications et Espace.

Producteur d'émissions de Pernaut, Dechavanne et Cauet

Malgré son CV fourni en politique, c'est dans les médias, comme animateur et producteur que Laurent Fontaine va se faire connaître du grand public. Après des collaborations pour la presse écrite dans les années 1980, il fait sa première apparition à la télévision sur France 3, en tant que chroniqueur dans Paris Kiosque, émission qui a aussi lancé Laurent Ruquier.



Si Laurent Fontaine a marqué l'histoire de la télévision, c'est avant tout grâce à son duo avec Pascal Bataille (aujourd'hui aux commandes des 30 Histoires sur TMC au côté de Karine Ferri). Création de la chaîne du câble Canal Jimmy, productions de Combien Ça Coûte, le magazine économique de TF1 alors présenté par Jean-Pierre Pernaut, de l'émission culte Coucou c'est nous de Christophe Dechavanne ou encore de La Méthode Cauet... : tout réussit au duo.

Les polémiques "Y'a que la vérité qui compte" et "L'Île de la Tentation"

> Y A Que La Verite Qui Compte (générique)

Leur succès est tel que TF1 décide de faire confiance au duo. La Une propulse les deux hommes à l'animation de Y'a pas Photo. Le magazine de deuxième partie de soirée, qu'animent et produisent Laurent Fontaine et Pascal Bataille, est présent sur sa grille entre 1997 et 2002. Cette année-là, leur collaboration avec la première chaîne d'Europe prend une autre dimension encore avec Y'a que la vérité qui compte.



L'émission diffusée le lundi en deuxième partie de soirée permettait les retrouvailles de deux anciens proches séparés par la vie. À condition que la personne invitée, qui ignorait les raisons de sa présence sur le plateau jusqu'à la dernière seconde, accepte d'ouvrir l'emblématique rideau. Si les audiences sont au plus haut, les critiques fusent dans les journaux spécialisés médias et les scandales prolifèrent autour des participants.

> Generique audio L'ile de la tentation + link

Après une longue traversée du désert, Laurent Fontaine fait son retour sur Virgin 17 en 2010 pour présenter la sulfureuse Île de la Tentation. Les sept saisons précédentes de cette émission de télé-réalité, présentées par Stéphane Bouillaud d'abord et Céline Géraud ensuite, avaient été diffusées sur TF1. Là-aussi, les critiques ne ménagent pas Laurent Fontaine : l'émission avait pour but de tester la fidélité de couples sur une île paradisiaque. Il a tenté un énième retour à la télévision en 2014 au sein de l'équipe de Touche pas à mon poste sur D8. Sans succès.