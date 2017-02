Ce fidèle de Jacques Chirac "ne se sentait pas à l'aise avec la ligne de François Fillon".

Crédit : SIPA Emmanuel Macron en meeting à Lille, le 15 janvier 2017

par Eléanor Douet publié le 01/02/2017 à 07:00

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

C'est un coup dur pour François Fillon. L'ancien directeur de campagne de Bruno Le Maire pendant la primaire de la droite et du centre, Jérôme Grand d'Esnon, devrait bientôt rejoindre les rangs d'Emmanuel Macron, selon les informations du Figaro. Le leader du mouvement En Marche ! peut donc se targuer d'avoir attiré à lui un nouveau venu.



"Ce chiraquien, rompu aux campagnes présidentielles, ne se sentait pas à l'aise avec la ligne de François Fillon", écrit le Figaro. Avant de s'impliquer dans la campagne de Bruno Le Maire, Jérôme Grand d'Esnon avait joué un grand rôle dans celles de Jacques Chirac, notamment celle de 1995 contre Edouard Balladur.



Une défection qu'a tenter de minimiser Bruno Le Maire sur RTL le 24 janvier dernier. "Ça apporte juste une voix supplémentaire à Emmanuel Macron, explique-t-il. Mais en regard de ça, moi je voudrais mettre en lumière les 34 parlementaires qui m'ont apporté leurs parrainages et qui soutiennent aujourd'hui François Fillon, les 500 élus locaux qui m'avaient apporté leurs parrainages et qui soutiennent aujourd'hui François Fillon, les milliers de personnes qui se sont engagées pour ma campagne de la primaire, notamment les jeunes, et qui soutiennent aujourd'hui François Fillon. Je pense que ça pèse un tout petit peu plus."



> Jérôme Grand d'Esnon répondra aux question d'Elizabeth Martichoux dès 7h45 sur RTL et en vidéo sur RTL.fr.