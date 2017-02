Le leader d'"En Marche!" a publié une vidéo sur Facebook, appelant les chercheurs et entrepreneurs français et américains à œuvrer dans l'Hexagone contre le réchauffement climatique.

Emmanuel Macron "a un message" à adresser. Dans une vidéo publiée sur le compte Facebook de son mouvement "En Marche!", l'ancien ministre de l'Économie appelle les "chercheurs, entrepreneurs, ingénieurs travaillant sur le réchauffement climatique", à poursuivre en France leurs efforts dans ce domaine.



Avant de souligner son engagement pour la sauvegarde de la planète, Emmanuel Macron lance un appel aux acteurs américains du secteur environnemental, dont le "président est extrêmement sceptique sur le climat".



Il explique également aux chercheurs "français et européens" que leurs "budgets seront préservés" concernant les changements climatiques, et que les "investissements publics et privés" seront renforcés.



Finalement, la vidéo en anglais s'achève par une véritable déclaration d'amour à l'innovation et à la lutte pour l'environnement : "S’il vous plaît, venez en France, vous êtes les bienvenus, c'est votre nation, nous aimons l'innovation. Nous voulons des gens innovants. Nous voulons [accueillir] des gens travaillant sur les changements climatiques, l'énergie, le renouvelable et les nouvelles technologies".