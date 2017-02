publié le 11/02/2017 à 12:00

Aujourd'hui, les élèves ne peuvent entrer dans une filière professionnelle qu'à partir de 16 ans. Marine Le Pen veut abaisser ce seuil à 14 ans. Les élèves français suivent actuellement les mêmes études jusqu'en classe de 3e, un tronc commun généraliste et obligatoire instauré en 1977, il y a tout juste 40 ans. C'est ce que l'on appelle le collègue unique.

Un collège unique fait l'objet de débats récurrents entre ceux qui veulent son maintien - parce que c'est la garantie d'un accès démocratique à l'éducation - et ceux comme Marine le Pen qui critiquent une "machine à créer des frustrations". Ça a encore donné lieu dans L'Émission politique jeudi 9 février sur France 2 à un vif échange avec la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem.



Quoi qu'en dise Marine Le Pen, l'âge n'est pas le principal frein à l'apprentissage. Tous nos dirigeants ont tenté d'augmenter le nombre d'apprentis mais ils s'y sont cassés les dents. 500.000 apprentis : c'est le même objectif que s'étaient fixés Nicolas Sarkozy puis François Hollande. En vain. Aujourd'hui, il y en a 400.000. Parce qu' d'une part, les employeurs ne jouent pas toujours le jeu - prendre le temps de former est une contrainte - mais aussi parce qu'il y a un vrai yo-yo dans les aides à l'apprentissage.

L'apprentissage, voie royale sur le marché du travail

Pourtant, l'apprentissage reste l'une des meilleures entrées sur le marché du travail : 70% des apprentis trouvent un emploi dans les six mois qui suivent la fin de leurs études. Il existe aujourd'hui plus de 250 métiers qui proposent l'apprentissage en trois ans, et c'est payé 25% du Smic au début, et ça monte jusqu'à 78% la dernière année.

En Allemagne, l'apprentissage a toujours eu le vent en poupe. Il y a presque 3 fois plus d'apprentis qu'en France (1,4 million). La formation y est plus exigeante, plus sélective. Du coup, les Allemands voient vraiment l'apprentissage comme une voie d'excellence. C'est loin d'être le cas en France : la filière professionnelle traîne toujours l'image de l'élève du fond de la classe. Et puis il y a cette crainte aussi que cela concerne surtout les enfants issus des classes populaires, une forme de discrimination éducative. Marine Le Pen est, à ce stade, la seule candidate à vouloir abaisser l'âge de l'apprentissage de 16 à 14 ans.